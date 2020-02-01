Сделай шаг: Холостяк 9 дал совет мужчинам, как построить свое счастье

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Никита Добрынин призвал парней не бояться проявить инициативу

Уже этой весной начнется новый, 10-й сезон романтического шоу Холостяк, главным героем которого стал пилот, а также владелец летной школы в Америке по имени Макс. Тем временем 9-й Холостяк Никита Добрынин во время отдыха на Бали сделал предложение своей возлюбленной, победительнице проекта Даше Квитковой, с которой они вместе уже больше года. Девушка ответила согласием и счастливая пара вовсю готовится к свадьбе и выбирает локацию для торжества.

На своей странице в Instagram Добрынин опубликовал счастливое фото с любимой с отдыха в Индонезии и дал советы парням о том, как не упустить свое счастье. По словам шоумена, нужно не бояться сделать первый шаг и проявить свою симпатию.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

"Я встретил саму прекрасную девушку. Свою Мисс Галактика. И скоро она станет моей женой. Не хочу всем давать советы, как построить своё счастье, но просто скажу: Парни, а вот хватит играть в никчемные игры, не решаться, ходить вокруг да около. Если тебе нравится девушка, тут всё зависит только от тебя. Сделай шаг. Девушки редко сами идут на сближение, потому что боятся быть отвергнутыми, для них это Армагеддон. Им необходимо быть уверенными в твоей симпатии, чтобы продемонстрировать свою. Понимаешь? Для начала можешь написать ей в телеграм или чаще реагировать на ее истории в инста. Делай хоть мелкие шаги. Глупо даже не пытаться добиваться своего счастья. Девушки, теперь ваше мнение", - высказал свое мнение Никита.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

В комментариях пользователи сети соглашаются с ведущим и благодарят его за мудрые слова, а также желают им с Дашей счастья.

Кохання вам вірного, лебединого!

Странно, я почему-то всегда думала, что девушкам легче делать первый шаг)

Полностью согласна ! Мой муж так и сделал

Любви вам, такие хорошие

Дуже відкриті та щирі! Обожнюю вашу пару

Дуже рада за вас

Влучні слова

Вот прям согласна!!!!!!!!! Уже не раз приходила к таким выводам

Полностью согласна

Красивые вы такие

Все чітко і прекрасно написано

Чудові слова якщо хлопцеві подобається дівчина він буде робити впевнено кроки

Скриншот комментариев (instagram.com/nikitadobrynin)

Напомним, ранее Холостяк 9 Никита Добрынин раскрыл подробности подготовки к помолвке с любимой на Бали.