Как сделать губы объемными без уколов: бьюти-лайфхак от Леси Никитюк (видео)

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая отреагировала на обвинения, что она "наколола" губы

Леся Никитюк вернулась к работе и активно снимается в популярном шоу “Хто зверху?" вместе с Сергеем Притулой. При этом ведущая примеряет яркие и эффектные, а порой и забавные образы. Под снимками одного из них Леди Ле получила обвинения от подписчиков, что она якобы делала пластику губ - уж слишком они выглядели объемными и пухлыми.

Леся не осталась в долгу и наглядно показала, как именно она достигла такого эффекта - и без каких-либо уколов! Никитюк поделилась полезным мейкап-лайфхаком в коротком видеоролике.

В видео звезда показала, как с помощью всего лишь двух косметических средств сделать губы визуально более объемными. Ролик был опубликован на Youtube-канале Glam Wish.

Перед началом записи ролика Леся обратилась к недоброжелателям и попросила их более не писать глупости в комментариях.

“Уважаемые подписчики, хочется показать, как я крашу губы. Дабы больше не видеть в своих комментариях под фото, что якобы я их “сделала”, “наколола” или” пересадила”… Берем карандаш — красим”, — комментирует Никитюк.

Как пояснила и продемонстрировала теледива, хитрость в том, чтобы взять карандаш более темного оттенка, чем ваша кожа и губы. А навести его следует выше естественного контура, сверху также нанести жирным слоем блеск для губ.

Леся Никитюк поделилась полезным бьюти-лайфхаком (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Леся Никитюк рассмешила до слез неожиданными перевоплощениями - телезвезда примерила образы мочалки и королевы пчел.