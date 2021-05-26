Я сделала выбор: стильная Надя Дорофеева раскрыла, что изменило ее жизнь

Артистка запечатлена в трендовых в этом сезоне черных брюках-клеш, бежевом тренче оверсайз и кроссовках на массивной подошве. Волосы Надя собрала в пучок, оставив пару прядей у лица.

Она отметила, что соцсети часто являются лишь красивой картинкой, которые не показывают все сложности, с которыми сталкиваются люди.

"Часто, листая ленту инстаграма, мы начинаем сравнивать и думать, что кому-то все очень легко и просто дается. Но забываем, что соцсеть - это красивая картинка, которая не передает весь колоссальный труд или сложности, через которые проходит человек", - пишет Дорофеева.

Певица считает, что у каждого есть выбор – обращать внимание в первую очередь на плохое или на хорошее.

"А что, если все дело в выборе, который мы делаем сами? В выборе замечать в жизни только плохое - жаловаться и вечно быть недовольным. Или научиться находить радость даже среди самых сложных моментов", - размышляет исполнительница.

Надя Дорофеева продемонстрировала стильный стритстайл лук (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Для себя Надя приняла решение во всем искать хорошее - и это изменило ее жизнь.

"Я давно сделала выбор фокусироваться на хорошем, быть позитивной и окружать себя такими же людьми. Это не означает, что я просто закрываю глаза на все сложности и улыбаюсь сквозь слезы, но это то, что позволяет мне кайфовать от процесса и быть благодарной за все, что у меня есть. И это преображает всю жизнь", - поделилась звезда.