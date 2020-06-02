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Считаю, что это благородно: Владимир Остапчук рассказал, что оставил экс-жене после развода

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.06.2020 - 11:31
Считаю, что это благородно: Владимир Остапчук рассказал, что оставил экс-жене после развода
Фото: Владимир Остапчук с бывшей женой Еленой (instagram.com/vova_ostapchuk)

Ведущий считает, что поступил как настоящий мужчина

Телеведущий Владимир Остапчук развелся со своей женой Еленой Войченко еще в марте этого года, а расстались они и того раньше. Однако их история все еще на слуху - постоянно возникают какие-то скандалы. Так, бывшая супруга обвинила шоумена, что он рассказывет дочери о "новой лучшей маме", имея в виду свою нынешнюю возлюбленную Кристину Горняк. На что тот возмутился и заявил, что такого не было, а мама у детей может быть лишь одна. А в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" Остапчук признался, как они с экс-женой разделили имущество и деньги.

По словам артиста, все, что они с Еленой нажили за 12 лет брака – две квартиры и автомобиль – он оставил ей. А деньги разделили пополам.

"В целом у нас было около 60 с чем-то тысяч. Мы их разделили поровну. Я забрал один чемодан, сел в свою машину и уехал, а все остальное оставил. Так должен поступить настоящий мужчина. Я считаю, что это благородно", – заявил Владимир.

Считаю, что это благородно: Владимир Остапчук рассказал, что оставил экс-жене после развода

Фото: Владимир Остапчук с бывшей женой Еленой (instagram.com/vova_ostapchuk)

Чтобы быстрее закончить бракоразводный процесс, Елена официально отказалась от алиментов. Но ведущий уверяет, что не собирается отказываться от дочери и сына и постоянно их материально поддерживает.

"Мы договорились с Еленой о том, что я буду добровольно платить деньги, содержать детей. Как папа, поверьте мне, все сделаю, чтобы они жили всегда в комфорте", – говорит Остапчук.

Отметим, что в честь международного Дня защиты детей 1 июня шоумен опубликовал в своем Instagram трогательный пост, посвященный наследникам.

"Люблю. Целую. Всегда буду рядом. И всегда буду оберегать. Ваш папа", - подписал Владимир совместные снимки с дочерью и сыном.

Считаю, что это благородно: Владимир Остапчук рассказал, что оставил экс-жене после разводаСчитаю, что это благородно: Владимир Остапчук рассказал, что оставил экс-жене после развода

Фото: Владимир Остапчук с детьми (instagram.com/vova_ostapchuk)

Напомним, ранее Владимир Остапчук и его новая возлюбленная высказались о ссорах в паре.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Владимир Остапчук
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