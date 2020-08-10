Счастливый дедушка: дочь 73-летнего Арнольда Шварценеггера родила первенца

В семье Железного Арни радость – 30-летняя дочь актера и экс-губернатора Калифорнии Кэтрин родила первенца от своего супруга Криса Пратта. Информацию об этом подтвердил младший брат девушки – Патрик. Журналисты «поймали» парня, который, к слову, пошел по стопам знаменитого отца, и поздравили его с новым статусом дяди. Также они поинтересовались, как чувствует себя молодая мама Кэтрин. На это Патрик ответил, что сестра в полном порядке, а он как раз едет навестить ее с подарком. Пока что это вся информация, пол ребенка и точная дата рождения еще не известны. По всей видимости, Крис и Кэтрин хотят обезопасить себя от чрезмерного внимания прессы.

Арнольд Шверценеггер с Кэтрин (фото: instagram.com/katherineschwarzenegger)

Стоит отметить, что небольшая подарочная коробка, которую вез Патрик, была перевязана розовой лентой. Таким образом, в сети уже начали появляться слухи, что у Криса Пратта и Кэтрин Шварценеггер родилась дочь. Но с другой стороны, брат мог везти презент лично сестре. Также изданию ET Online удалось узнать, что машина Криса Прата была замечена возле больницы Сент Джонс в Санта-Монике в пятницу вечером. Арнольд Шверценеггер и Мария Шрайвер также появились там в пятницу.

Кэтрин впервые стала мамой (фото: instagram.com/katherineschwarzenegger)

Напомним, новость о том, что Кэтрин и Крис ждут ребенка, подтвердилась в конце апреля. Для 30-летней Кэтрин это первый ребенок, а Крис уже воспитывает сына от предыдущего брака с актрисой Анной Фэрис. Наследница знаменитого актера, писательница Кэтрин Шварценеггер и звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт познакомились благодаря маме девушки. Мария Шрайвер посчитала, что они будут отличной парой, и познакомила молодых людей. Как видим, так оно и вышло. Свадьбу пара сыграла в июне прошлого года.