Счастливыми вместе: Кэтрин Зета-Джонс опубликовала нежное семейное фото

Кэтрин Зета-Джонс в последнее время часто радует подписчиков семейными фото. В честь номинации мужа на премию "Эмми" она написала трогательный пост, полный нежных слов и гордости. После она выложила в сеть кусочек интервью, где Майкл рассказывает о том, как ему удалось завоевать Кэтрин. А несколько часов она показала фото с мужем и сыном.

Кэтрин буквально засыпала сеть фото с мужем (фото: .instagram.com/catherinezetajones)

Кадр, где они позируют с 74-летним Майклом Дугласом и 18-летним Диланом, вышел по-настоящему теплый и семейный. Они стоят на фоне живописной природы, одеты в простые удобные вещи. "Дом в моей прекрасной стране, Уэльс", – написала Кэтрин. Майкл добавил такое же фото, но немного с другого ракурса. Выглядят все трое счастливыми и веселыми.

Кэтрин с мужем и сыном в родном городе (фото: instagram.com/catherinezetajones, instagram.com/michaelkirkdouglas)

А Кэтрин к тому же, как обычно – смотрится чрезвычайно молодо и свежо. Возможно, 49-летняя актриса сияет потому, что ей к лицу кэжуал и молодежные вещи. А может, просто рада, что рядом родные. Тем не менее, она заслуженно получила массу комплиментов и добрых слов о красоте ее родины.

Новое фото Кэтрин, которое всех восхитило (фото: instagram.com/catherinezetajones)

К слову, недавно Кэтрин вновь сразила всех наповал своим молодым внешним видом. Актриса приняла участие в съемках у известного фотографа Джона Руссо. Она примерила темно-синее платье с цветочным принтом, которое подчеркнуло стройные ноги и хрупкие плечи своей обладательницы. Дополнила его золотистыми туфлями на каблуках. Роскошные волосы Кэтрин были уложены в объемную укладку, а на лице нанесен достаточно яркий макияж.

Майкл Дуглас также любит вести свой Instagram (фото: instagram.com/michaelkirkdouglas)

Поклонники буквально засыпали ее комплиментами и словами типа "бесподобна", "восхитительна", "неподражаема". Что ж, она их действительно заслуживает! Напомним, когда она появилась в Риме на показе Fendi с юной 16-летней дочкой, их можно было принять за подруг. Обе красавицы выбрали роскошные наряды и стали настоящим украшением мероприятия.