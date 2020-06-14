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Такие счастливые: Виктор Павлик поделился фото с дня рождения молодой жены

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.06.2020 - 20:28
Такие счастливые: Виктор Павлик поделился фото с дня рождения молодой жены
Виктор Павлик с женой Екатерине Репяховой (фото: instagram.com/repyahovakate)

Украинский певец Виктор Павлик показал фото с дня рождения Екатерины Репяховой

Виктор Павлик недавно женился на своей возлюбленной Екатерине Репяховой, с которой он был в отношениях несколько лет. Молодожены расписались еще 29 мая, но решили скрыть это от СМИ. Общественности стало известно об этом только 10 июня. При этом на этот день счастливая пара планировала организовать пышное торжество, но карантин внес свои коррективы, и свадьба была перенесена на август.

Кроме того, свадьба - не единственное приятное событие в жизни Павлика и Репяховой. Вчера, 13 июня у Екатерины был день рождения. Молодой жене 54-летнего певца исполнилось 26 лет.

Такие счастливые: Виктор Павлик поделился фото с дня рождения молодой жены

Виктор Павлик с женой Екатерине Репяховой (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Павлик в шутейной форме поздравил свою жену с днем рождения. Поздравление он опубликовал в сториз Instagram.

Такие счастливые: Виктор Павлик поделился фото с дня рождения молодой жены

Виктор Павлик (фото: instagram.com/viktorpavlik)

"Моя старушенция разменяла вторую четверть века. Любимая, поздравляю, догоняешь!" – написал артист.

Такие счастливые: Виктор Павлик поделился фото с дня рождения молодой жены

Виктор Павлик с женой Екатерине Репяховой и ее мамой (фото: instagram.com/repyahovakate)

У себя в сториз Екатерина показала, как встретила свой день рождения и что получила в подарок. Пара осуществила полет на вертолете. Певец сел возле пилота, а его супруга была сзади него. Они летали в окрестности Киевской области.

Ранее жена Виктора Павлика раскрыла правду об их финансах и быте. Екатерина призналась, что артист не умеет грамотно обращаться с деньгами, поэтому ей пришлось взять ответственность за финансы в свои руки.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины шоубизВиктор Павлик
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