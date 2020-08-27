Счастливые и солнечные: Потап умилил романтическим свиданием с Каменских

Звездная пара устроила романтику в загородном ресторане
Потап и Настя Каменских стараются среди напряженных рабочих будней отыскать время друг для друга и поддерживают в отношениях романтику и страсть. Пара умеет наслаждаться отдыхом и ценит каждый проведенный вместе миг. Так, Потап показал, как проводит свободное время с женой.
Пара оправилась в один из загородных ресторанных комплексов. Настя была одета по-летнему легко: трендовые удобные шорты-бермуды, топ и светлый пиджак. Она выбрала открытые босоножки и дополнила образ лаковой сумочкой-бочонком медового оттенка. В руках она держала букет цветов от заботливого мужа.
"На свидании с женой", - коротко и информативно подписал фото Потап.
Потап и Настя Каменских отправились на свидание (фото: instagram.com/realpotap)
К слову, певица предпочла обойтись без макияжа, а глаза спрятала за солнечными очками.
Настя Каменских отправилась в ресторан без макияжа (фото: instagram.com/kamenskux)
Поклонники пары похвалили звезд за то, что они даже после официальной свадьбы умеют поддерживать романтику в отношениях и засыпали их искренними комплиментами.
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Напомним, что ранее Потап высказался о конкуренции с Настей Каменских и рассказал, легко ли было ему отпустить любимую в сольное плавание.