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Такие счастливые! Хайди Клум и Том Каулитц наслаждаются совместным отдыхом

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.07.2019 - 19:33
Такие счастливые! Хайди Клум и Том Каулитц наслаждаются совместным отдыхом
Хайди Клум с мужем (фото: instagram.com/heidiklum)

Пара засыпала сеть романтичными фото

Хайди Клум и ее муж Том Каулитц (по слухам, звезды поженились еще в феврале, но скрыли это об общественности) отправились в романтическое путешествие. 46-летняя супермодель и 29-летний музыкант вовсю наслаждаются летом, а главное – обществом друг друга. На странице Хайди постоянно появляются все новые романтичные, а порой и весьма горячие кадры.

Такие счастливые! Хайди Клум и Том Каулитц наслаждаются совместным отдыхомХайди с мужем и его братом (фото: instagram.com/heidiklum) 

К примеру, несколько дней назад Клум показала дерзкие фото, сделанные прямо в постели. Пикантности им придают взъерошенные волосы красотки, а также купальник с принтом в виде красного перца. Свою роль сыграли и весьма откровенные позы знаменитости. На некоторых из них видно ноги Тома, который и делал снимки любимой.

Такие счастливые! Хайди Клум и Том Каулитц наслаждаются совместным отдыхомХайди просто светится от счастья (фото: instagram.com/heidiklum) 

Другие посты на странице красавицы также радуют. Здесь есть место зажигательным танцам, фото на фоне живописных пейзажей и забавные "бумеранги". На отдых с ними отправился и брат-близнец Тома – Билл. Именно он, по слухам, поведал миру о женитьбе пары. В сториз Клум показала массу видео с их путешествия.

Такие счастливые! Хайди Клум и Том Каулитц наслаждаются совместным отдыхомТакие счастливые! Хайди Клум и Том Каулитц наслаждаются совместным отдыхомТакие счастливые! Хайди Клум и Том Каулитц наслаждаются совместным отдыхомГорячие кадры от Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

А несколько часов назад Клум не удержалась от милого селфи с мужем. Счастливая Хайди прижалась к Тому, пока он делает фото. Образы звезд только придают постам романтичной беззаботной атмосферы. На Клум надет белый купальник и широкое платье с бахромой необычной формы, а музыкант примерил кэжуал-лук с массой аксессуаров.

Такие счастливые! Хайди Клум и Том Каулитц наслаждаются совместным отдыхомВлюблены и счастливы (фото: instagram.com/heidiklum)

Многочисленные фолловеры звезд остались в восторге, засыпав влюбленных комментариями и восторгами. Не удержались и звезды. К примеру, Наоми Кэмпбелл – давняя подруга и коллега Хайдли по подиуму – оставила красноречивые эмодзи-сердечки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

Это любовь! (видео: instagram.com/heidiklum)

Нужно отметить, что смотрятся Хайди и Том, несмотря на существенную разницу в возрасте, невероятно гармонично. Клум не раз признавалась, что совершенно не ощущает 17 лет, разделяющих их. Судя по тому, что мы видим, охотно верим!

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