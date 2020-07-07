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Такие счастливые! Каменских заворожила поцелуем с Потапом и эксклюзивным фото пятилетней давности

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.07.2020 - 09:52
Такие счастливые! Каменских заворожила поцелуем с Потапом и эксклюзивным фото пятилетней давности
Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица рассказала, сколько раз в день целует мужа

Потап и Настя Каменских не дают поклонникам скучать. Они радуют их новым контентом на регулярной основе и делятся яркими моментами жизни в соцсетях по поводу и без. Пара не стесняется демонстрировать свои чувства, ведь она много лет скрывала роман и теперь наслаждается возможностью делится своим счастьем со всеми. Так, 6 июля считается Всемирным днем поцелуя, поэтому Потап и Настя решили по такому поводу поделиться нежным романтичным кадром.

В лучах уходящего солнца певица целует мужа в щеку, прикрыв глаза. Потап в шляпе и солнечных очках в это время держит камеру и делает селфи.

"Когда-то прочитала, что нужно целовать близких минимум 5 раз в день! Хотя обычно я перевыполняю план. Надеюсь, вы тоже. Обязательно поцелуйте перед сном тех, кого любите", – обратилась певица к поклонникам.

Такие счастливые! Каменских заворожила поцелуем с Потапом и эксклюзивным фото пятилетней давности

Настя Каменских целует Потапа как можно чаще (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники не смогли устоять перед полным нежности и любви фото пары.

  • Какая красивая Настя
  • Котики
  • Почему такие сладкие?
  • Какие вы счастливые
  • Солнышки
  • Супер пара
  • Я кайфую от вашей пары. Столько искренности и любви
  • Самая шикарная пара
  • Красивая пара
  • У мушкетера на шляпе было перо, а у Потапа - Солнце

Скриншот комменариев

Кроме того, Настя опубликовала архивного фото у колодца, "повторив" снимок пятилетней давности в той же локации. На свежем кадре она позирует в пестром платье, кокетливо оголив одно плечо и показав, что под нарядом нет белья.

Такие счастливые! Каменских заворожила поцелуем с Потапом и эксклюзивным фото пятилетней давности

Настя Каменских засветила стройные ножки и пикантно оголила плечико (фото: instagram.com/kamenskux)

Пять лет назад певица точно так же сидела у колодца, но тогда не ней были укороченные джинсы-"варенки" и свитшот – она пикантно оголила одно плечико, скромно скрестила руки и умиротворенно улыбается, смотря на наполненные водой ведра рядом. "Здесь отдыхает душа.", - призналась она.

Такие счастливые! Каменских заворожила поцелуем с Потапом и эксклюзивным фото пятилетней давности

Настя Каменских показала фото из личного архива (фото: instagram.com/kamenskux)

Ранее Настя Каменских удивила необычным и смелым "трюком" в бассейне.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Настя КаменскихПотап
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