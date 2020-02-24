Счастливые души: Лилия Подкопаева с возлюбленным согрела теплом на солнечных фото

Лилия Подкопаева наслаждается материнством и спокойными днями в кругу семьи. При этом украинская спортсменка не забывает делиться приятными моментами также со своими поклонниками. Которые не перестают восхищаться стройностью своей любимицы. Напомним, что Подкопаева родила вторую девочку 19 сентября 2019 назвав малышку Эвелиной. Отец ребенка - бизнесмен Игорь Дубинский, с которым Лилия живет в США, вместе с детьми от предыдущего брака. Украинская гимнастка смогла очень быстро вернуться фактически в идеальную форму. Как ранее отмечала Подкопаева, для нее, как для профессиональной спортсменки, не составило труда сбросить лишние килограммы.

На днях Подкопаева показала поклонникам, как провела солнечные выходные. Так, большая семья отправилась в Парк штата Иден Гарденс. Это живописный государственный парк штата Флорида площадью 163 акра. Отсюда Лилия сделала несколько ярких фото.

Лилия Подкопаева и Игорь Дубинский (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Как обычно, отдельного внимания заслуживает стильный весенний образ, который спортсменка выбрала для семейной прогулки. На одном из фото Лилия позирует в трикотажном кардигане красного цвета с крупным черно-белым принтом. Образ довершают облегающие черные джинсы и реглан с капюшоном. На ножках - удобные черные кроссовки.

“Happy soul right here” (Здесь душа счастлива), - лаконично подписала снимок Лилия.

Лилия Подкопаева на отдыхе в Парке штата Иден Гарденс (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

На других снимках Лилия позирует на фоне голубого океана. А также в компании своего гражданского супруга Игоря Дубинского. Как известно, пока что пара не спешит официально расписываться.

А вот фотографий с детьми Лилия не опубликовала. Хотя отметим, что ранее Подкопаева поделилась с поклонниками очень трогательным постом.

Спортсменка показала фото своей дочери Каролины. На снимке 13-летняя девочка позирует с новой стрижкой каре, при этом держа в руке пучок своих же волос.

Каролина Подкопаева пожертвовала свои волосы (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Как сообщила спортсменка, Каролина пожертвовала свои волосы в благотворительную организацию, которая помогает детям с алопецией. Алопеция - это патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища. Кроме того, организация также создает парики онкобольным деткам, у которых в процессе химеотерапии выпадают волосы. Такой поступок девочки вызвал гордость у ее звездной матери, а также восхищение у подписчиков.

Напомним, что Лилия Подкопаева очаровала трогательным фото с доченькой на руках. Под фото она оставила душевную подпись-цитату.