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Такие счастливые! Беременная Осадчая в ярком наряде погуляла по Одессе с Горбуновым

Новина українською →
Одесса, Понедельник 21 июня 2021 13:31
Такие счастливые! Беременная Осадчая в ярком наряде погуляла по Одессе с Горбуновым Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Беременная третьим ребенком Катя Осадчая не сидит на месте - телеведущая продолжает активно работать и путешествовать. Не так давно она совмещала работу с отдыхом в жаркой Турции, а сейчас вместе с мужем Юрием Горбуновым отправилась в Одессу.

Яркими фото с прогулки по атмосферному городу семейство поделилось на своих страничках в Instagram.

Для летнего променада теледива выбрала яркий и трендовый лук - свободный костюм, состоящий из брюк и удлиненной рубашки. Синий наряд в белый горошек она дополнила белыми шлепанцами и солнцезащитными очками. Волосы Осадчая собрала в хвост.

Вместе с любимым мужем они сделали несколько фото в памятных местах Одессы, позируя на фоне достопримечательностей и в объятиях друг друга.

"Прекрасний одеський день! @gorbunovyuriy дякую тобі", - прокомментировала кадры Катя.

Такие счастливые! Беременная Осадчая в ярком наряде погуляла по Одессе с ГорбуновымТакие счастливые! Беременная Осадчая в ярком наряде погуляла по Одессе с ГорбуновымТакие счастливые! Беременная Осадчая в ярком наряде погуляла по Одессе с Горбуновым

Катя Осадчая и Юрий Горбунов насладились прогулкой по Одессе (фото: instagram.com/kosadcha)

Горбунов также выложил несколько снимков с прогулки. Пара выглядит очень счастливой и расслабленной.

"И зачем вам все там, если все здесь?" - колоритно подписал фото шоумен.

Такие счастливые! Беременная Осадчая в ярком наряде погуляла по Одессе с ГорбуновымТакие счастливые! Беременная Осадчая в ярком наряде погуляла по Одессе с Горбуновым

Юрий Горбунов поделился колоритными фото из Одессы (фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики принялись комментировать красочные фото и радоваться за Катю и Юру.

  • Шо я имею Вам сказать: может на Мальдивах и дешевле, но в Одессе есть тюлечка
  • Приїздіть ще, Катю
  • Це просто неперевершено
  • Одесса великолепна всегда, Вы чудесная пара. Душевное фото. Отдельное удовольствие одесские комментарии
  • Такие счастливые!
  • Красивая пара
  • Катя хорошеет с каждым днем!!!
  • Ребята Вы классные! С праздничком Вас, добра и здоровья вашей семье!

Ранее мы писали, что Катя Осадчая в пикантном вечернем наряде сверкнула стройными ножками.

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Катя Осадчая Юрий Горбунов ведущая
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