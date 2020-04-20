Всегда счастливы вместе: Потап и Настя Каменских позабавили веселым "дуэтным" фото

Звездная пара умеет зарядить поклонников хорошим настроением
Потап и Настя Каменских отмечают Пасху вместе – звездная пара придерживается карантина и старается не нарушать режим самоизоляции, но это не повод отказываться от праздничного настроения и всех присущих этому светлому дню атрибутов. Певица не дает поклонника заскучать дома, а регулярно "поставляет" им хорошее настроение и радует полезными, мотивационными постами. На Пасху сладкая парочка решила показать фанам совместное забавное фото, которое те тут же оценили.
Одновременно в Instagram и продюсера, и певицы появился солнечный и веселый "дуэтный" кадр, на котром они демонстрируют отличное настроение и забавно позируют на камеру. Одежда – максимально удобная, а в качестве "декорации" - цветущие деревья в саду. Настя предпочла черную кожаную куртку-бомбер оверсайз и широкие плюшевые спортивные штаны с белыми лампасами, на голове – белая теплая шапка, а глаза она предусмотрительно спрятала от солнца за темными очками.
А вот Потап отдал предпочтение яркому луку. На рэпере – белый атласный бомбер с крупными надписями-нашивками, небесно-голубая рубашка и красные штаны. Он приобнял жену за плечо и застыл в забавной позе.
Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
"Счастливы вместе всегда", - подписала семейный кадр Настя. "Вдвоем", – был более лаконичным Потап.
Поклонникам понравился семейный позитивный дуэт, который зарядил их хорошим настроением.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Настя Каменских похвасталась точной фигурой в мини.