Счастливы вместе: Милла Йовович растрогала сеть посланием мужу в честь 10-летия свадьбы

Милла Йовович с мужем и детьми (фото: instagram.com/millajovovich)

43-летняя актриса довела поклонников до слез

Милла Йовович и ее муж – британский кинорежиссер Пол Андерсон – поженились в 2009-м году. А до этого пара еще 7 лет состояла в отношениях. За єто время звезды прошли вместе целый путь, успев обзавестись двумя дочерьми (а на подходе и третья малышка) и построить настоящую семью. Сегодня их пара отмечает 10-летнюю годовщину свадьбы.

Милла и Пол (фото: instagram.com/millajovovich)

В честь такого события знаменитая актриса опубликовала трогательный пост. Она показала их с мужем свадебное фото, еще один не менее романтичный кадр, а в завершение – счастливое фото, где она беременна и позирует с детьми и мужем.

Милла по-настоящему счастлива в третьем браке (фото: instagram.com/millajovovich)

«С днем 10-летия моего изумительного мужа!!! Глядя на то, кем мы являемся сегодня, по сравнению с детьми, которыми мы были, когда мы впервые встретились... Это такое безумство – видеть, как далеко мы зашли вместе! Какая радость, что мы были вместе столько лет! Какой вихрь, какое путешествие, какое поистине невероятное и эпическое переживание!

Когда я смотрю на нашу фотографию, когда мы впервые встретились, я не могу поверить, что нашла такого особенного человека много лет назад, который любил меня без перерыва, сквозь смех и слезы, который любил быть в отношениях со мной на протяжении многих лет, который обожал и полностью поддерживал нас с детьми, был на нашей стороне каждую минуту каждого дня.

Я не могу остановиться в выражении эмоций, как нам повезло, что в нашей жизни появился такой удивительный папа. Твоя любовь и поддержка, твоя дружба, твоя страсть, твой талант и ум, ты просто нереальный! И ты такой красивый во всем. Ты действительно лучший мужчина, о котором я когда-либо мечтала, и я знаю это каждый божий день. Я люблю тебя вне всяких слов, муж».

Вскоре Мила станет мамой в третий раз (фото: instagram.com/millajovovich)

Такое искреннее и трогательное признание вызвало настоящий ажиотаж в сети. Поклонники до сих пор пишут слова поздравления и восхищения парой.

Напомним, это третий брак Миллы. До этого она была короткое время замужем за американским актером Шоном Эндрюсом, а затем – с 1997 по 1999 год – за знаменитым французским режиссером Люком Бессоном. По словам Миллы, именно в союзе с Полом она обрела дом, полюбила готовить и почувствовала себя настоящей женщиной. Она не раз признавалась, что по-настоящему счастлива с мужем. Что ж, ее последний пост – лучшее тому подтверждение.