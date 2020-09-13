Счастливы вместе: Каменских с Потапом показали, как повеселились на дне рождения Осадчей

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Артисты побывали на праздновании дня рождения теледивы

На днях Катя Осадчая отметила 37-летие. Поздравить ее пришли друзья и коллеги, а счастливая именинница буквально светилась от радости. В числе приглашенных оказались Потап и Настя Каменских, а певица поделилась кадрами с празднования в Instagram.

Так, Настя опубликовала совместное фото с именинницей и ее мужем, а также Потапом. Кстати, чета артистов и супружеская пара ведущих дружны, о чем теледива как-то рассказала о одном из своих эфиров в Instagram.

Настя, Катя и Юрий Горбунов выбрали total white образы, а Потап разбавил свой лук темно-синим пиджаком. Настя предпочла расслабленный аутфит – топ и брюки, добавив шляпку и шлепанцы. Именинница с гостями позирует у входа в уютное импровизированное кафе.

Потап и Настя повеселились на дне рождения Осадчей (фото: instagram.com/kamenskux)

Особо внимательные поклонники сосредоточились на деталях и решили, что именинница организовал "белую" вечеринку. К слову, гостей развлекал Pianoboy.

Такие красивые

Дуже класні пари. Добра вам

Вечеринка в белом

Все в сборе

Настюша как всегда прикрасна

Какие шляпки! Как они вам идут! Как они вас украшают! Обожаю шляпки!

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К слову, Катя Осадчая похвасталась роскошным букетом от мужа Юрия Горбунова.