Счастливы вместе: Алекс Родригес показал, как они с Дженнифер Лопес проводят выходные (видео)

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес (фото: instagram.com/styledbyhrush)

Спортсмен выложил новый ролик со своей будущей женой

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес, которые уже отметили помолвку и вскоре собираются пожениться, стараются провести вместе каждую минутку. Особенно они любят отправиться на стадион поболеть за любимые команды. В минувшие выходные пара так и сделала. Они посетили игру баскетбольных команд "Майами Хит" и "Лос-Анджелес Лейкерс". Сама певица не стала освещать это событие в личном микроблоге. А вот ее будущий муж не удержался, чтобы не похвастаться своей красавицей девушкой.

Алекс и Дженнифер на стадионе (фото: instagram.com/arod)

Алекс опубликовал короткий ролик, где они сидят на трибуне. При этом Дженнифер буквально не может усидеть на месте, танцуя и заигрывая с камерой. "Летающая девушка", – написал влюбленный бейсболист. "Ха-ха, вечно и навсегда", – парировала ему Лопес.

Алекс и Дженнифер на стадионе (фото: instagram.com/arod)

К слову, даже на стадион Дженнифер постаралась одеться стильно и эффектно. Она выбрала комбинезон цвета хаки в стиле сафари с металлическими пуговицами. Дополнили образ крупные серьги-кольца, а также яркий макияж с коричневыми тенями, подведенными глазами и розовым блеском на губах. Волосы она собрала в высокий пучок.

Выглядела 50-летняя звезда просто невероятно – молодой и энергичной. За что получила массу комплиментов от фолловеров Алекса. Впрочем, знаменитая красавица привыкла к восторженным отзывам и часто дает советы по безупречному внешнему виду.

Влюбленные стремятся провести вместе каждую минуту (фото: instagram.com/arod)

Не удивительно, что ее появления на красной дорожке вызывают такой резонанс в сети. К примеру, один из последних выходов получился особенно запоминающимся. Певица посетила церемонию награждения Gotham Independent Film Awards, которая состоялась 2-го декабря в Нью-Йорке. Эффектное черное платье от Ralph & Russo, расшитое блестками и украшенное по всему периметру перьями, буквально сделало Дженнифер королевой вечера.