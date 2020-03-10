Счастливее не бывает: Хайди Клум растрогала сеть романтичным фото с молодым супругом

Хайди Клум с мужем (фото: instagram.com/heidiklum)

Звезда показала новое фото с молодым супругом

Хайди Клум в который раз продемонстрировала, что в ее семье царит полная идиллия. 46-летняя модель показала новое фото со своим молодым супругом, 30-летним гитаристом немецкой группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. На нем парочка позирует на диване, обнявшись: Хайди прижалась к Тому, а он положил руки ей на колени. Оба буквально светятся: Клум не смогла скрыть счастливой улыбки, а ее муж смотрит так, будто намерен никогда не отпускать Хайди от себя ни на шаг. Фото модель сопроводила массой эмодзи.

Хайди и Том (фото: instagram.com/heidiklum)

Поклонники остались в восторге от столь романтичного фото. Они принялись писать восторженные комментарии, где радуются за свою любимую пару.

Никогда не видел тебя такой счастливой, дорогая Хайди :-) все сделала правильно!

Лучшая пара! Нравится вам это или нет

Невероятные!

Какой счастливчик!

Красивая пара

Вы двое такие милые вместе

Счастье – это красиво!

Комментарии к посту модели (фото: instagram.com/heidiklum)

Напомним, недавно Хайди и Том показали весьма соблазнительные общие кадры. Модель, одетая в кружевной черный комбинезон, буквально засыпала сеть фото и видео, где целует и обнимает своего возлюбленного. Сначала звезда сама кружилась под музыку в своем сногсшибательном наряде, а затем – вместе с мужем.

В третьем браке Хайди по-настоящему счастлива (фото: instagram.com/heidiklum)

Напомним, это третий брак знаменитой модели. До этого Клум была замужем за стилистом Риком Пипино. А с 2005-го по 2014-й – за музыкантом Силом. У бывших супругов есть четверо детей: 15-летняя дочь Хелен Бошовен, 14-летний сын Генри Гюнтер и 13-летний Йохан Райли Фёдор Тайво, а также дочь — 10-летняя Лу Сулола Сэмюэль, официально удочеренная Силом.

По словам Хайди, по-настоящему счастливой она почувствовала себя именно в союзе с Томом. "Я просто стала по-настоящему счастливой. У меня впервые появился партнер, с которым я могу обсудить все и который разделяет со мной обязанности. Раньше я должна была справляться со всем сама. Я впервые чувствую радость от того, что у меня есть партнер. Он тоже воспринимает жизнь как игру, умеет наслаждаться моментом. Мы с ним очень похожи", – откровенничала Хайди Клум.