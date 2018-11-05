Счастливая и в шикарном платье: голливудская звезда показала фото со своей свадьбы

Фото: свадьба Гвинэт Пэлтроу (goop)

Актриса Гвинет Пэлтроу встречалась со сценаристом Брэдом Фелчаком с 2014-го года. О помолвке звездная пара объявила в начале этого года

Известная голливудская актриса Гвинет Пэлтроу, которая около месяца назад стала женой американского телевизионного сценариста Брэда Фелчака, на днях поделилась трогательными фотографиями со свадьбы. Снимки звезда опубликовала на своем сайте goop.

Судя по фотографиям, можно отметить, что на торжественной церемонии присутствовало болшое количество знаменитых гостей, среди которых были замечены Камерон Диаз с мужем, Стивен Спилберг, Роберт Дауни-младший, Роб Лоу и другие. Ну, а подружкой невесты была дочь Гвинет от брака с Крисом Мартином.

На кадрах видно, как "молодые" сияли от счастья. Во время того, как они шли к брачному алтарю, гости осыпали их зелеными лепестками.

Для торжественного события кинодива выбрала платье классического А-силуэта из кружевной ткани с открытой спиной от Valentino, образ дополнила традиционная длинная фата. Для менее официальной части свадьбы и танцев прекрасно подошел комбинезон от Stella McCartney.

Что же касаемо прически и мейк-апа для образа невесты, Пэлтроу остановила свой выбор на максимально естественном макияже и простой укладке на прямых волосах.

Фото: свадьба Пэлтроу и Фелчака (goop.com)

Напомним, ранее мы сообщали о подробностях свадьбы Гвинэт Пэлтроу.

Кстати, Ольга Фреймут со своим мужем недавно впервые рассказали о свадьбе.

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Видео: РБК-Украина