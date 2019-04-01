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Счастливая мамочка: Виктория Бекхэм растрогала семейными снимками

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.04.2019 - 12:27
Счастливая мамочка: Виктория Бекхэм растрогала семейными снимками
Виктория и Дэвид Бекхэмы (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Семейство Бекхэм с размахом отметило День матери

Вчера, 31 марта, в Великобритании отмечался День матери. Этот праздник, актуальный для всех жителей независимо от их звездного статуса, вызвал немалый резонанс в сети и, разумеется, затронул и селебритис. Одной из самых активных в этот день была Виктория Бекхэм, которая буквально засыпала Instagram трогательными снимками в честь этого дня. 

Так, ее день начался с поздравлений и милых подарков от детей. "Счастливая мамочка", "Я чувствую себя очень любимой сегодня", – написала она под фото с цветами, праздничным тортом и воздушными шариками в своих Instagram-сториз.

Счастливая мамочка: Виктория Бекхэм растрогала семейными снимками

Как многодетная мама четырех детей, Виктория получила массу сюрпризов. Но особенно ее растрогал презент от младшей Харпер. Она подарила Виктории книжку с картинками, где на каждой страничке с помощью забавных иллюстраций и небольших текстов рассказывается, почему она благодарна маме: за советы, за поцелуи, а еще за то, что мама-босс много работает. "Мой самый любимый презент", – заключила Виктория.

Счастливая мамочка: Виктория Бекхэм растрогала семейными снимками

Счастливая мамочка: Виктория Бекхэм растрогала семейными снимками

Также дизайнер и бизнесвумен не забыла поздравить и свою маму – Джеки Адамс. На странице она опубликовала детский снимок, где мама держит ее – еще совсем малышку – на руках.

"С Днем Матери! Я так тебя люблю", – написала Виктория под фото.

Счастливая мамочка: Виктория Бекхэм растрогала семейными снимками

Малышка Виктория Бекхэм со своей мамой (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Подписчики были очень тронуты кадром, поспешили присоединиться к поздравлениям, а еще восхитились, каким милым ребенком была Виктория: "Какой хороший пост!", "С днем матери, Виктория!", "Невероятное фото",  "Великолепная милашка. Мамина радость", "Какая милая", "Очень светлое фото", "Идеальная семья, где много любви". Также многие отметили, что они с мамой очень похожи. "Вау, ты выглядишь точно, как твоя мама", "Ты клон своей мамы", "Вы невероятно похожи"…

А еще – что уже тогда, даже в своей распашонке, Виктория выглядела невероятно стильно. "Такая сладкая, модная малышка".   

Не остался в стороне и Дэвид Бекхэм. Он опубликовал у себя на странице снимок с Викторией, написав длинный пост. "Счастливого Дня Матери двум лучшим мамам в мире... Две женщины, которые подают пример и любят все, что у них есть... Мне и моим сестрам повезло, как и нашим прекрасным детям... Счастливого Дня Матери всем удивительным мамам в этом мире!", - написал он и отметил жену и свою маму – Сандру Бекхэм.

Дэвид Бекхэм с Викторией

Дэвид Бекхем с мамой

Дэвид Бекхэм с женой и мамой (фото: instagram.com/davidbeckham)

Напомним, ранее Виктория Бекхэм показала роскошную фигуру в элегантном брючном костюме. Дизайнер стала звездной гостьей ряда модных мероприятий в Катаре. 

Так, Наталья Водянова и Виктория Бекхэм появились на открытии Национального музея Катара

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