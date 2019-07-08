Счастливая мамочка: Ева Лонгория засыпала сеть милыми фото с годовалым сыном

Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Знаменитая актриса отдыхает в Барселоне

Ева Лонгория, которая в прошлом году впервые стала мамой, любит умилять общественность кадрами с годовалым сыном. Недавно малыш отмечал свой первый день рождения. В честь такого события звезда "Отчаянных домохозяек" подготовила трогательный пост. Она выложила в сеть множество фото, практически со всех периодов беременности и материнства. Кадры она сопроводила трогательными словами. В длинном тексте она выразила мысль, что и не заметила, как пролетел год. Тем не менее, он стал самым счастливым в ее жизни. Празднование дня рождения малыша Себастьяна растянулось практически на неделю. Всей семьей, включая бабушку и многочисленных племянников, они отправились в Диснейленд, откуда также выкладывали разнообразные фото.

Счастливая Лонгория с сыном (фото: instagram.com/evalongoria)

И вот новое приключение! Ева с мужем – мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастоном – и сыном Сантьяго отправились в солнечную Барселону. Актриса показала массу кадров из их совместной поездки. Они запечатлены на прогулке по городу. На площади актриса и малыш остановились, чтобы полюбоваться мыльными пузырями. "Пузыри, Барселона и Малыш!", – подписала актриса серию кадров, переиначив название легендарного "Вики. Кристина. Барселона" Вуди Алена.

Ева наслаждается отдыхом в Барселоне (фото: instagram.com/evalongoria)

Одета Ева в белое платье с длинными рукавами и пестрым цветочным принтом. Дополняют картину бежевые босоножки на плоском ходу, темно-коричневая сумочка, а также соломенная шляпка, крупные солнцезащитные очки и серьги с жемчугом. Малыша она одела в ярко-синий костюм. Нужно ли говорить, что смотрелись мама и малыш невероятно гармонично и стильно!

В сториз актриса показала массу других мест, которые они посетили. В том числе и одну из главных достопримечательностей города – шедевральное творение Антонио Гауди, Храм Святого Семейства.

"Испанские ночи" Евы Лонгории (фото: instagram.com/evalongoria)

Также актриса с удовольствием продемонстрировала еще один стильный наряд. Для вечерней прогулки она надела широкие белые брюки, черный топ и вязаную накидку. Завершили образ босоножки на высоких шпильках, а также сумочка на длинной ручке и серебристые браслеты.