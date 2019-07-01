Счастливая Лилия Ребрик засветила фигуру в купальнике на пляже в Болгарии

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Детей супруги оставили с бабушками и дедушками

Не успели поклонники популярной телеведущей Лилии Ребрик порадоваться ее нежному фото с любимым мужем в аэропорту, как она побаловала их новыми яркими кадрами. Артистка вместе с супругом Андреем Диким отправилась в Болгарию, где, по ее словам, планирует совместить отдых и работу. Детей они на этот раз оставили с бабушками и дедушками.

Судя по всему, времени Лиля не теряла и едва ли не сразу по прилету отправилась на пляж. На своей странице в Instagram ведущая опубликовала три снимка, сделанные на берегу моря.

На некоторых счастливая Ребрик в слитном белом купальнике и солнцезащитных очках лежит на песочке, омываемая морскими волнами.

Фото: Лилия Ребрик в Болгарии (instagram.com/liliia.rebrik)

А на другом кадре она запечатлена в обнимку мужем, нежно прижавшись к нему. Лиля и Андрей явно очень рады долгожданному отдыху.

"Море!!! Нарешті. Який відпочинок обрали ви цього року "гори чи море"? @ranok_ua розсудіть. P.S. Діти з бабусями й дідусями якщо що, за що їм не втомлюємося говорити спасибі!!!" - написала артистка.

Фото: Лилия Ребрик с мужем в Болгарии (instagram.com/liliia.rebrik)

Она также выложила несколько фото в своих "историях" - ведущая явно устроила на морском берегу настоящую фотосессию!

Фото: Лилия Ребрик в Болгарии (instagram.com/liliia.rebrik)

Фолловеры наперебой желают Ребрик отличного отдыха и восхищаются ее стройной фигурой и красотой.

Ліля, ви красунька

Гарного відпочинку! Лілія!

Класные

Крутого вам відпочинку

Неперевершена!

Лілічка-Ви красуня. Море і ще раз море, ще зовсім трішки і теж будемо в Любимій Болгарії

Лілія яка ви шикарна жінка. Чудового Вам відпочику

Ваши фото с мужем излучают любовь и счастье. Дай вам Бог счастья и любви

Отличного отдыха!

Як завжди красуня

Ви дуже гарні

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик умилила сеть нежным семейным фото. Телеведущая провела душевные выходные на даче с дочками и мужем.

Ранее Лилия Ребрик в купальнике показала пышную грудь и аппетитные формы и собрала в сети восторженные отзывы своих поклонников.