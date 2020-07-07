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Счастливая Лилия Ребрик в платье за $480 поделилась мистической историей из жизни

Вторник 07 июля 2020 обновлено 18:34
Счастливая Лилия Ребрик в платье за $480 поделилась мистической историей из жизни
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Lite

Ведущая рассказала мотивирующую историю из жизни

Лилия Ребрик умеет вдохновлять и мотивировать. Это не раз отмечали ее поклонники, которые заряжаются от постов ведущей в Instagram хорошим настроением, позитивом, а она дает жизненные советы, основанные на личном опыте, и раскрывает секреты семейного счастья. Отдельно стоит упомянуть об образах теледивы, которые она меняет как перчатки, заставляя сердца поклонников биться чаще. В этот раз Лилия примеряла легкое платье в бело-голубую полоску на запах длины макси.

Наряд выгодно подчеркнул достоинства ее фигуры, роскошную грудь, тонкую талию, которую она выделила поясом. Стоимость платья от бренда Maison d'AngelAnn составляет 480 долларов.

Счастливая Лилия Ребрик в платье за $480 поделилась мистической историей из жизни

Лилия Ребрик покрасовалась в летнем летящем платье (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Счастливая Лилия Ребрик в платье за $480 поделилась мистической историей из жизни

Скриншот: maisonangelann.com

"Наші мрії. 7 липня - знаковий для мене день! 23 роки тому цього дня я мала вступний іспит до театрального інституту Карпека-Карого. А в ніч на Івана Купала я загадала бажання - чітке, конкретне, щире. І воно здійснилося! Вже за декілька днів я стала студенткою омріяного ВИШу. Чи то магія чарівної ночі спрацювала, чи то палке бажання (без нього ніяк) чи, може, дала чітке "завдання" - мозку, кармі, всесвіту?! А, може, й всі три елементи в купі спрацювали? Але відтоді я зрозуміла, що мріяти треба не "взагалі", а дуже конкретно. Конкретно формулювати своє бажання, відповідально підбирати кожне слово, а надто дієслова - вони мають завжди бути дієвими, спонукати до певних дій, без жодних "не"!" - поделилась своими секретами ведущая.

Ранее Лилия Ребрик рассказала о заветной мечте старшой дочери Дианы и важности поддержки родителей.

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