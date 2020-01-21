Счастливая Лилия Ребрик с мужем растрогала сказочным утром в раю

Ведущая показала серию трогательных кадров с любимым
Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким не может нарадоватся романтической поездке на Мальдивы. Пара выглядит словно молодежены и не наслаждается райскими видами и обществом друг друга. Еще бы! Дети остались в Киеве. А Лилия и Андрей впервые за восемь лет получили возможность побыть наедине на экзотическом курорте. Пара регулярно радует поклонников романтическими фотооткрытками и вызывает неизменное умиление трепетным отношением друг к другу.
На свежем кадре влюбленные позируют на большой качеле, установленной прямо в воде! Под ногами – прозрачная лазурная океанская гладь, а сверху – солнце и практически безоблачное небо. Лилия и Андрей сидят в обнимку и счастливо улыбаются.
"Казковий ранок... Я не знаю, скільки разів за день ми говоримо слова «як добре!»... #дикасімейка #мальдіви P.S. В сторіз намагаюся відповідати на Ваші запитання", - написала ведущая.
Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Воросы от поклонников не заставили себя долго ждать. На теледиву и ее любимого мужчину обрушился шквал комплиментов, а любопытные интересовались личной жизнью пары и особенностями отдыха на Мальдивах. Так, Лилия призналась, что уже завтра летит домой в Киев, где ее ждет насыщенный график – спектакли в театре и прямые утренние эфиры.
Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Кто-то из подписчиков спросил, как решится на путешествие без детей. "Нужно просто захотеть побыть вдвоем. Очень соскучится", - пояснил Андрей.
Скриншот комментариев
Напомним, что Лилия Ребрик и Андрей Дикий свели сеть с ума страстным и эффектным танго на песке.