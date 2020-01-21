Счастливая Лилия Ребрик с мужем растрогала сказочным утром в раю

Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая показала серию трогательных кадров с любимым

Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким не может нарадоватся романтической поездке на Мальдивы. Пара выглядит словно молодежены и не наслаждается райскими видами и обществом друг друга. Еще бы! Дети остались в Киеве. А Лилия и Андрей впервые за восемь лет получили возможность побыть наедине на экзотическом курорте. Пара регулярно радует поклонников романтическими фотооткрытками и вызывает неизменное умиление трепетным отношением друг к другу.

На свежем кадре влюбленные позируют на большой качеле, установленной прямо в воде! Под ногами – прозрачная лазурная океанская гладь, а сверху – солнце и практически безоблачное небо. Лилия и Андрей сидят в обнимку и счастливо улыбаются.

"Казковий ранок... Я не знаю, скільки разів за день ми говоримо слова «як добре!»... #дикасімейка #мальдіви P.S. В сторіз намагаюся відповідати на Ваші запитання", - написала ведущая.

Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Воросы от поклонников не заставили себя долго ждать. На теледиву и ее любимого мужчину обрушился шквал комплиментов, а любопытные интересовались личной жизнью пары и особенностями отдыха на Мальдивах. Так, Лилия призналась, что уже завтра летит домой в Киев, где ее ждет насыщенный график – спектакли в театре и прямые утренние эфиры.

Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Кто-то из подписчиков спросил, как решится на путешествие без детей. "Нужно просто захотеть побыть вдвоем. Очень соскучится", - пояснил Андрей.

Нет, слов. Фото просто, вау. Море манящее, песочек беленький, голубое небо,яркое солнышко. Улыбка на лицах счастливая, рядом влюблённые люди. Вот это и есть счастье. Суперового отдыха. Наслаждайтесь каждой минуткой

Вы очень красивая пара! Мы с супругой всегда следим за вашими постами! Будьте счастливы всегда!

Яка краса

Сказка

Всегда приятно смотреть на вашу пару без зависти, с приятными эмоциями, вы настоящие

Скриншот комментариев

Напомним, что Лилия Ребрик и Андрей Дикий свели сеть с ума страстным и эффектным танго на песке.