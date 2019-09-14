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Счастливая Джамала в воздушном наряде зарядила позитивом на выходные

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.09.2019 - 10:52
Счастливая Джамала в воздушном наряде зарядила позитивом на выходные
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица рассказала, что у нее была очень насыщенная неделя

У Джамалы в последнее время довольно напряженный график - певица съездила в Лондон, где восхищала стильными нарядами на прогулках по городу, а также работала над новым интересным проектом, детали которого пока что держит в секрете. Прошедшая неделя тоже выдалась у артистки очень насыщенной, о чем она рассказала на своей странице в Instagram.

При этом у Джамалы отличное настроение - ведь снимок был сделан в пятницу! Певица опубликовала яркий снимок, на котором запечатлена в длинном нежно-голубом воздушном платье. Эффектный образ она дополнила фиолетовыми кроссовками. Отметим, что стильный наряд - от украинского дизайнера Лилии Пустовит.

Знаменитость забралась на бордюр и весело раскинула руки, счастливо смеясь. Она подробно рассказала фанатам, что успела сделать за прошедшую рабочую неделю.

Счастливая Джамала в воздушном наряде зарядила позитивом на выходные

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Настрій — нарешті п‘ятниця. Тиждень був мега насиченим. Одразу після закриття фестивального сезону я продовжила роботу над піснями, дуетами і новим цікавим викликом (на жаль, не можу поділитися деталями). Влаштувала справжній медійний забіг. Встигла провести казковий фотосет. Результатами якого вже незабаром поділюся з вами. Тим часом ми з командою активно готуємося до великого Всеукраїнського туру "10". А далі: зустрічі з креативними режисерами, записи у студії, концерт у суботу в Білій Церкві. Друзі, дякую вам, що слідкуєте. Далі більше А як пройшов ваш тиждень? Пишіть у коментарях, що плануєте на вихідні", - поделилась Джамала.

Фолловеры исполнительницы поспешили оставить свои отзывы такому позитивному фото.

  • Какое кайфовое фотооо, я улыбнулась
  • Всегда в полёте!Высший пилотаж!!! Джамала,так держать!)
  • Ви як пташка, плаття як крила.
  • Дуже чекаємо Вас у нас в Білій Церкві. Думаю буде круто
  • Боже какое красивое фото. Без слов Красотка
  • Ви неймовірна
  • Джамала, Ви мене надихаєте! Все щиро, чесно та дуже талановито!
  • Красавица и умница!!! Самая порядочная среди звезд. Люблю!
  • Джамала ты наша гордость мы тебя любим
  • Как красиво! Ты всегда позитив! Спасибо Тебе!
  • Джамала, вы очень красивая, и очень красиво и душевно поете, спасибо вам огромное за красоту

Счастливая Джамала в воздушном наряде зарядила позитивом на выходные

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала растрогала сеть душевным фото с сыночком. Певица обратилась к малышу с эмоциональной речью. При этом пост Джамалы был посвящен теме 1 сентября. Исполнительница отметила, что ее сына также ждет в будущем волнение первоклассника.

Также Джамала прогулялась по территории средневекового замка в Лондоне и поделилась красочными кадрами.

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