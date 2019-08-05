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"Счастливая я": 35-летняя Катя Осадчая покорила стройностью в купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.08.2019 - 14:56
"Счастливая я": 35-летняя Катя Осадчая покорила стройностью в купальнике
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая позирует на фоне скал и моря

Катя Осадчая продолжает пленять поклонников новыми фото со своего очередного отпуска. Напомним, что всего несколько дней назад Осадчая и Горбунов улетели в Турцию. Интересно, что еще до сих пор телеведущая не отмечает, где именно она отдыхает, зато ее подписчики уже давно узнали знакомые места отдыха.

Как и многие другие украинские звезды, Осадчая также не упускает возможности побаловать своих поклонников десятками фото и видео. И кстати, этим летом телеведущая публикует действительно много фото в купальнике. Хотя в прошлом году подобные кадры были в ее соцсетях редкостью.

Так, на своей instagram-страничке Осадчая опубликовала новый снимок. На этот раз телеведущая позирует в черном открытом купальнике. Осадчая стоит спиной к камере, на фоне огромного моря. Также видим скалы на берегу. Пляжный образ ведущей дополняет стильная соломенная шляпка с белоснежной ленточкой.

"Happy me:) #summervibes #summer", - подписала фото на английском теллеведущая, что переводится как – "счастливая я".

&quot;Счастливая я&quot;: 35-летняя Катя Осадчая покорила стройностью в купальнике

Счастливая Катя Осадчая в Турции (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники телеведущей также принялись засыпать ее комментариями:

  • "ВАУ"
  • "Красиво"
  • "Прекрасное фото"
  • "Красавица"
  • "Картина!"
  • "Море всегда так красиво, приятного отдыха"
  • "Отлично смотритесь"
  • "Красотка! И вид на море красивый! Хорошего отдыха!"

&quot;Счастливая я&quot;: 35-летняя Катя Осадчая покорила стройностью в купальнике

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Кстати, до этого Осадчая уже показывала несколько образов в купальниках. И каждый раз – новый купальник. К примеру, в первые дни по прибытию в Турцию телеведущая позировала в открытом купальнике синего цвета – под цвет моря и неба.

&quot;Счастливая я&quot;: 35-летняя Катя Осадчая покорила стройностью в купальнике

Катя Осадчая в Турции (фото: instagram.com/kosadcha)

Ранее Катя Осадчая показала свой отдых с мужем Юрием Горбуновым в Нидерландах и поделилась мотивацией.

Также Катя Осадчая опубликовала череду красочных фото в летних образах из Амстердама.

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Новости Украины Катя Осадчаятелеведущая
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