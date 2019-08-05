"Счастливая я": 35-летняя Катя Осадчая покорила стройностью в купальнике

Осадчая позирует на фоне скал и моря
Катя Осадчая продолжает пленять поклонников новыми фото со своего очередного отпуска. Напомним, что всего несколько дней назад Осадчая и Горбунов улетели в Турцию. Интересно, что еще до сих пор телеведущая не отмечает, где именно она отдыхает, зато ее подписчики уже давно узнали знакомые места отдыха.
Как и многие другие украинские звезды, Осадчая также не упускает возможности побаловать своих поклонников десятками фото и видео. И кстати, этим летом телеведущая публикует действительно много фото в купальнике. Хотя в прошлом году подобные кадры были в ее соцсетях редкостью.
Так, на своей instagram-страничке Осадчая опубликовала новый снимок. На этот раз телеведущая позирует в черном открытом купальнике. Осадчая стоит спиной к камере, на фоне огромного моря. Также видим скалы на берегу. Пляжный образ ведущей дополняет стильная соломенная шляпка с белоснежной ленточкой.
"Happy me:) #summervibes #summer", - подписала фото на английском теллеведущая, что переводится как – "счастливая я".
Счастливая Катя Осадчая в Турции (фото: instagram.com/kosadcha)
Поклонники телеведущей также принялись засыпать ее комментариями:
Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha
Кстати, до этого Осадчая уже показывала несколько образов в купальниках. И каждый раз – новый купальник. К примеру, в первые дни по прибытию в Турцию телеведущая позировала в открытом купальнике синего цвета – под цвет моря и неба.
Катя Осадчая в Турции (фото: instagram.com/kosadcha)
Ранее Катя Осадчая показала свой отдых с мужем Юрием Горбуновым в Нидерландах и поделилась мотивацией.
Также Катя Осадчая опубликовала череду красочных фото в летних образах из Амстердама.