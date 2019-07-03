"Счастлива, что обрела его": Каменских растрогала невероятно нежным признанием

Настя Каменских вновь и вновь очаровывает поклонников романтичными фото с Потапом. Напомним, что свадьба звездной пары состоялась 23 мая. С тех пора музыканты с радостью делятся с поклонниками различными моментами совместной жизни.

Так, на своей instagram-страничке Каменских опубликовала большой пост, посвятив его своему любимому. Певица поделилась своим мнением на тему того, насколько в отношениях важна поддержка любимого человека.

"Пожалуй, самое главное в отношениях помимо любви и интимной близости - это поддержка! Ведь каждому человеку важно слышать: "Ты молодец! Ты все сможешь. У тебя получится!". Поддерживать тоже нужно уметь, а если в семье это было не принято, тогда нужно научится это делать! Поддержка - это понимание, а понимание соединяет в себе множество функций. Например, идти на компромиссы и умение поставить себя на место другого человека", — пишет Настя.

Также певица отметила, что по ее мнению, нас всех создали так, чтобы мы искали по всему миру свою половинку. И певица уверена, что ей удалось ее найти! Чего она теперь желает каждому.

"Нас создали так, чтобы искать по всему миру свою идеальную половину. Переживать с ней любовь, страсть, все невзгоды и слезы, понимать, принимать и поддерживать. Моя находилась слишком близко и я счастлива, что обрела его. Желаю каждому человеку найти свою любовь, ценить и беречь ее!" – подытожила Настя.

Свой трогательный пост певица сопроводила очень "интимным" фото с Потапом. Пара сидит на ступеньках между съемками какого-то очередного проекта или между выступлениями. Настя сидит спиной к камере. Ее поддерживает Потап, нежно глядя на возлюбленную.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники Насти поспешили оставить свои комментарии под ее новым постом:

"Как же это мило"

"Я не знаю что мне делать с этою бедою, покорил меня мужчина с лысой головою))"

"Очень нежные"

"Такі класні) Гарно, що стосунки вже на такому високому рівні!"

"Настя, ангелочек этого мира"

"Полностью с Вами согласна"

"Ну да. Главное найти свою половинку и поддержку от неё"

"Как это красиво"

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Напомним, ранее Каменских восхитила точеной фигурой на съемках Х-фактора. Певица является одним из членов жюри нового сезона популярного талант-шоу. Настя появилась в эффектном образе в брюках с баской.

Кстати, до этого Настя Каменских восхитила экстремальным вырезом и роскошным бюстом на съемках Х-фактора.