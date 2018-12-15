"Счастье умножается": Лилия Ребрик назвала главное достижение 2010 года

Фото: (instagram/liliia.rebrik)

Женщина призналась, что ее счастье стремительно растет

Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик призналась, что для нее является наиболее важным событием в 2018 году. Об этом она рассказала журналистам "Сегодня".

Так, самым серьезным достижением женщина назвала рождение младшей дочери Полины. По ее словам, в семье стало "на 4 кг больше счастья". Более того, по словам Ребрик, оно с каждым днем "умножается".

"Безусловно, главное достижение уходящего года – это то, что я во второй раз стала мамой. Весной в нашей семье стало на 4 кг счастья больше – у нас родилась замечательная дочка Полинка. С каждым днем наше счастье умножается и сейчас мы весим уже 10 кг, а в суме у нас целых 30 кг детского счастья", - сказала она.

При этом, утверждает Ребрик, ее старшая дочь порадовала ее не меньше в этом году.

"Год собаки подарил нам еще одного друга, нашу малышку Полину, и это прекрасно, когда семья становится больше. А еще в этом году Дианка пошла в первый класс. Дети, конечно, очень быстро растут, так что мы с Андреем пытаемся насладиться каждым мгновением взросления наших дочек", - подчеркнула она.

Напомним, ранее Лилия Ребрик покорила поклонников стильным нарядом.

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