"Щастя множиться": Лілія Ребрик назвала головне досягнення 2010 року

Фото: (instagram/liliia.rebrik)

Жінка зізналася, що її щастя стрімко зростає

Популярна українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик зізналася, що для неї є найбільш важливою подією в 2018 році. Про це вона розповіла журналістам "Сегодня".

Так, найсерйознішим досягненням жінка назвала народження молодшої дочки Поліни. За її словами, в сім'ї стало "на 4 кг більше щастя". Більш того, за словами Ребрик, воно з кожним днем "множиться".

"Безумовно, головне досягнення року, що минає, – це те, що я вдруге стала мамою. Навесні в нашій сім'ї стало на 4 кг більше щастя – у нас народилася чудова дочка Полінка. З кожним днем наше щастя множиться і зараз ми важимо вже 10 кг, а в сумі у нас цілих 30 кг дитячого щастя", - сказала вона.

При цьому, стверджує Ребрик, її старша дочка порадувала її не менше в цьому році.

"Рік собаки подарував нам ще одного друга, нашу маленьку Поліну, і це прекрасно, коли сім'я стає більше. А ще в цьому році Діанка пішла в перший клас. Діти, звичайно, дуже швидко ростуть, так що ми з Андрієм намагаємося насолодитися кожною миттю дорослішання наших дочок", - підкреслила вона.

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