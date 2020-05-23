Счастье сопутствует смелым: Холостяк-10 Макс Михайлюк назвал имя своей избранницы

Вот и состоялся долгожданный финал романтического проекта Холостяк-10, в котором главный герой Макс Михайлюк сделал финальный выбор и вручил кольцо девушке, что смогла покорить его сердце! В крайнем выпуске шоу, который вышел 22 мая, мужчина назвал имя избранницы - ею стала 23-летняя гимнастка Даша Ульянова из Кривого Рога! Со второй финалисткой Даной Оханской Холостяк попрощался.

Отметим, что последние свидания 10 сезона проходили в Барселоне. Дашу Холостяк встретил в одном из парков и сообщил, что сегодня ее ждет невероятное приключение. Не спеша они дошли до океанариума, где и стало понятно, что их ждет погружение к акулам. Впрочем, не обошлось на свидании и без недопонимания и даже ссоры!

Однако в итоге Макс все же сделал выбор в пользу именно Даши.

Даша Ульянова победила в шоу Холостяк-10 (пресс-служба СТБ)

"Я поступил импульсивно, потому что ты мне не безразлична. И я надеюсь, что это начало нашей love story. Потому что я хочу быть с тобой, - трогательно произнес Холостяк, и вручил Даше заветное кольцо.

Даша Ульянова победила в шоу Холостяк-10 (пресс-служба СТБ)

Победительница шоу Холостяк-10 работает тренером по стретчингу, но хочет открыть собственную студию. Избранница Михайлюка обожает путешествия, имеет братьев-близнецов Кирилла и Тимура. Ее папа Владимир - частный предприниматель, мама Елена - домохозяйка.

Девушка пока что не стала подробно комментировать свою победу. Даша поделилась снимками с финальной церемонии на своей странице в Instagram.

Фото: Даша и Макс из Холостяк-10 (instagram.com/dasha_ulyanovaa)

"И после этого вы не верите в сказку?" - написала она под фото поцелуя с Максом.

Отметим, что для крайней церемонии на проекте Даша выбрала ажурное белоснежное платье со шлейфом, напоминающее наряд невесты. Красотка опубликовала еше несколько кадров в эффектном наряде.

"Счастье сопутствует смелым!" - заявила избранница Холостяка.

Фото: Даша из Холостяк-10 (instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Напомним, ранее Вика из Холостяк-10 рассекретила, кому пророчила победу в проекте.