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Счасливая внучка Ротару очаровала романтикой с бойфрендом в Портофино

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.07.2019 - 16:34
Счасливая внучка Ротару очаровала романтикой с бойфрендом в Портофино
Фото: Соня Евдокименко и Марко Дюменил (instagram.com/marcodumenil)

Пара успела покататься на яхте и насладиться Лигурийским морем

Внучка Софии Ротару, обворожительная Соня Евдокименко проводит летний отпуск в живописной Италии. Девушка решила посетить известные элитные курорты страны и насладиться активным отдыхом у моря. В путешествие она отправилась в компании своего бойфренда Марко Дюменила. На instagram-страничке девушка поделилась снимками, сделанными в итальянском Портофино и показала, как коротает время с любимым.

 На ярком фото София и Марко занимаются водными развлечениями. Пара плывет рядом, а перед их взором открывается скалистые берега  бухты Лигурийского моря.

"Фантастический день в Портофино",  – подписала фото внучка легендарной певицы.

Счасливая внучка Ротару очаровала романтикой с бойфрендом в Портофино

Фото: Соня Евдокименко и Марко Дюменил (instagram.com/iamsofiaeve)

В комментариях подписчики юной красавицы стали интересоваться, почему Соня выглядит не загоревшей на фоне своего возлюбленного, а также обратились к паре с пожеланиями.

"Парень загорел, а Соня что то совсем бледная", "Счастья Вам, дети!", "Красивые!", "Солнцем озаренная прекрасная!", "С женихом?" – писали комментаторы.

Счасливая внучка Ротару очаровала романтикой с бойфрендом в Портофино

Счасливая внучка Ротару очаровала романтикой с бойфрендом в Портофино

Скриншот комментариев

В сториз София и ее возлюбленный показали больше кадрав со своего насыщенного отдыха в Италии. Молодые люди наняли собственную яхту, на которой рассекало по волнам. Марко не удержался и сделал пару снимков любимой на корме.

Соня отправилась на прогулку по Портофино в легком шифоновом платье с крупным цветочным рисунком от украинского дизайнера Лилии Пустовит. Девушка позировала на фоне будто сошедших с картинки маленьких уютных домиков на побережье.

Счасливая внучка Ротару очаровала романтикой с бойфрендом в Портофино

Счасливая внучка Ротару очаровала романтикой с бойфрендом в Портофино

Счасливая внучка Ротару очаровала романтикой с бойфрендом в Портофино

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Также София и Марко отправились кататься по окрестностям на машине с открытым верхом. Девушка предусмотрительно собрала волосы и спрятала глаза за солнечными очками.

 

Фото: instagram.com/iamsofiaeve/instagram.com/marcodumenil

Ранее внучка Софии Ротару зачаровала сеть романтическим викендом с любимым в Тоскане.

Напомним, что Соня Евдокименко провела с возлюбленным незабываемые каникулы в Каннах и показала, чем занималась на известном французском курорте.

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Новости Украины РотаруСофия Евдокименко
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