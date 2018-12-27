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Все в сборе: Эдди Мерфи показал фото со своими 10 детьми

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.12.2018 - 11:03
Все в сборе: Эдди Мерфи показал фото со своими 10 детьми
Фото: Эдди Мерфи (oscar.go.com)

Актер собрал всех вместе на Рождество

Известный американский актер Эдди Мерфи, который в конце ноября стал отцом в десятый раз, собрал всех своих детей вместе на Рождество. Фото, на котором запечатлены все десять наследников знаменитости, опубликовала на своей странице в Instagram 29-летняя дочь Эдди Брия.

К слову, Брия - самая старшая из детей актера. К семейному ужину и совместному фото в доме Мерфи присоединились тажке матери 57-летнего Эдди и его нынешней возлюбленной Пейдж Батчер.

"Счастливого Рождества!" - кратко подписала снимок Брия.

Все в сборе: Эдди Мерфи показал фото со своими 10 детьми

Фото: (instagram.com/bria_murphy)

На фотографии в самом центре можно без труда узнать Эдди Мерфи. Справа от него на снимке стоит Пейдж с новорожденным сыном Максом. Рядом с Пейдж еще одна блондинка - ее мама. Также на фотографии весело позируют мама Эдди Мерфи и остальные девять детей актера, в том числе его общая дочь с Пейдж двухлетняя Иззи Уна (девочку он держит на руках), и даже дочь Энджел Айрис, которую ему родила экс-солистка Spice Girls Мел Би. Ее Эдди долго не хотел признавать и даже делал ДНК-тест, однако в итоге все же пришлось согласиться с отцовством и выплачивать алименты.

А на других фото с отцом сфотографировались все его дочери, кроме младшей Иззи, а также самые старшие дети.

Все в сборе: Эдди Мерфи показал фото со своими 10 детьмиВсе в сборе: Эдди Мерфи показал фото со своими 10 детьмиФото: (instagram.com/bria_murphy)

Напомним, актер и 39-летняя модель Пейдж Батчер встречаются шесть лет, а в сентябре этого года они обручились. За это время у пары родилась дочь Иззи Уна и сын Макс Чарльз.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что известный актер Ричард Гир в 69 лет снова станет отцом. Это будет второй ребенок актера.

Отметим, что британский актер Бенедикт Камбербэтч в третий раз станет отцом.

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