Санта Димопулос, Лилия Пустовит, Илья Чичкан и другие звездные гости на премьере "Джентльмены" Гая Ричи

Звездные гости премьеры Джентльмены в Киеве (фото: Оскар)

На экранах сети кинотеатров «Оскар» фильм «Джентльмены» стартует 30 января 2020

27 января в кинотеатре «Оскар» (ТРЦ Gulliver) состоялась гала-премьера фильма «Джентльмены».

Первыми ленту увидели: Санта Димопулос, Лилия Пустовит, Ася Мхитарян, Катя Сильченко, Нина Васадзе, Полина Неня, Иванна Онуфрийчук, Диана Глостер, Валид Арфуш, Вита Кин, Оксана Берг, Христя Храновская, Роман Киндрачук, Ахтем Сейтаблаев, Виталина Ющенко, Маша Шубина, Илья Чичкан, Ольга Слонь, Дмитрий Заходякин, Алина Косичкина, Анастасия Даугуле, Богдан Юсипчук, Данила Подольский, Ирина Заря, Анастасия Заря, Александра Новикова, Вероника Ясинская, Алиса Купер, Алик Шпилюк и многие другие.

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Микки Пирсон, выпускник Оксфордского университета, создал прибыльную бизнес-империю и открыл несколько филиалов производства марихуаны в Лондоне. Схема получилась очень удачной. Заработав денег. Микки решает продать нелегальный бизнес влиятельным миллиардерам из США, но не все так просто, если на пути стоят настоящие джентльмены.

Звездные гости премьеры в Киеве

Санта Димопулос

Лилия Пустовит (справа)

Ася Мхитарян и Вита Кин

Катя Сильченко

Валид Арфуш

Катя Сильченко и Полина Неня

Ахтем Сейтаблаев

Нина Васадзе

Богдан Юсипчук (слева)

Иванна Онуфрийчук

Диана Глостер

Оксана Берг

Илья Чичкан

Анастасия Даугуле

Ирина Заря

Александра Новикова

Вероника Ясинская

Алик Шпилюк

Звездные гости премьеры

Звездные гости премьеры

Фото: Кирилл Авраменко