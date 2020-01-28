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Санта Димопулос, Лилия Пустовит, Илья Чичкан и другие звездные гости на премьере "Джентльмены" Гая Ричи

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.01.2020 - 15:48
Санта Димопулос, Лилия Пустовит, Илья Чичкан и другие звездные гости на премьере "Джентльмены" Гая Ричи
Звездные гости премьеры Джентльмены в Киеве (фото: Оскар)

На экранах сети кинотеатров «Оскар» фильм «Джентльмены» стартует 30 января 2020

27 января в кинотеатре «Оскар» (ТРЦ Gulliver) состоялась гала-премьера фильма «Джентльмены».

Первыми ленту увидели: Санта Димопулос, Лилия Пустовит, Ася Мхитарян, Катя Сильченко, Нина Васадзе, Полина Неня, Иванна Онуфрийчук, Диана Глостер, Валид Арфуш, Вита Кин, Оксана Берг, Христя Храновская, Роман Киндрачук, Ахтем Сейтаблаев, Виталина Ющенко, Маша Шубина, Илья Чичкан, Ольга Слонь, Дмитрий Заходякин, Алина Косичкина, Анастасия Даугуле, Богдан Юсипчук, Данила Подольский, Ирина Заря, Анастасия Заря, Александра Новикова, Вероника Ясинская, Алиса Купер, Алик Шпилюк и многие другие.

Джентльмены: о фильме

Джентльмены Гая Ричи - трейлер

Микки Пирсон, выпускник Оксфордского университета, создал прибыльную бизнес-империю и открыл несколько филиалов производства марихуаны в Лондоне. Схема получилась очень удачной. Заработав денег. Микки решает продать нелегальный бизнес влиятельным миллиардерам из США, но не все так просто, если на пути стоят настоящие джентльмены.

Звездные гости премьеры в Киеве

Санта Димопулос, Лилия Пустовит, Илья Чичкан и другие звездные гости на премьере &quot;Джентльмены&quot; Гая Ричи

Санта Димопулос

Санта Димопулос, Лилия Пустовит, Илья Чичкан и другие звездные гости на премьере &quot;Джентльмены&quot; Гая Ричи

Лилия Пустовит (справа)

Санта Димопулос, Лилия Пустовит, Илья Чичкан и другие звездные гости на премьере &quot;Джентльмены&quot; Гая Ричи

Ася Мхитарян и Вита Кин

Санта Димопулос, Лилия Пустовит, Илья Чичкан и другие звездные гости на премьере &quot;Джентльмены&quot; Гая Ричи

Катя Сильченко

Санта Димопулос, Лилия Пустовит, Илья Чичкан и другие звездные гости на премьере &quot;Джентльмены&quot; Гая Ричи

Валид Арфуш

Санта Димопулос, Лилия Пустовит, Илья Чичкан и другие звездные гости на премьере &quot;Джентльмены&quot; Гая Ричи

Катя Сильченко и Полина Неня

Санта Димопулос, Лилия Пустовит, Илья Чичкан и другие звездные гости на премьере &quot;Джентльмены&quot; Гая Ричи

Ахтем Сейтаблаев

Санта Димопулос, Лилия Пустовит, Илья Чичкан и другие звездные гости на премьере &quot;Джентльмены&quot; Гая Ричи

Нина Васадзе

Санта Димопулос, Лилия Пустовит, Илья Чичкан и другие звездные гости на премьере &quot;Джентльмены&quot; Гая Ричи

Богдан Юсипчук (слева)

Санта Димопулос, Лилия Пустовит, Илья Чичкан и другие звездные гости на премьере &quot;Джентльмены&quot; Гая Ричи

Иванна Онуфрийчук

Санта Димопулос, Лилия Пустовит, Илья Чичкан и другие звездные гости на премьере &quot;Джентльмены&quot; Гая Ричи

Диана Глостер

Санта Димопулос, Лилия Пустовит, Илья Чичкан и другие звездные гости на премьере &quot;Джентльмены&quot; Гая Ричи

Оксана Берг

Санта Димопулос, Лилия Пустовит, Илья Чичкан и другие звездные гости на премьере &quot;Джентльмены&quot; Гая Ричи

Илья Чичкан

Санта Димопулос, Лилия Пустовит, Илья Чичкан и другие звездные гости на премьере &quot;Джентльмены&quot; Гая Ричи

Анастасия Даугуле

Санта Димопулос, Лилия Пустовит, Илья Чичкан и другие звездные гости на премьере &quot;Джентльмены&quot; Гая Ричи

Ирина Заря

Санта Димопулос, Лилия Пустовит, Илья Чичкан и другие звездные гости на премьере &quot;Джентльмены&quot; Гая Ричи

Александра Новикова

Санта Димопулос, Лилия Пустовит, Илья Чичкан и другие звездные гости на премьере &quot;Джентльмены&quot; Гая Ричи

Вероника Ясинская

Санта Димопулос, Лилия Пустовит, Илья Чичкан и другие звездные гости на премьере &quot;Джентльмены&quot; Гая Ричи

Алик Шпилюк

Звездные гости премьеры

Звездные гости премьеры

Фото: Кирилл Авраменко

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