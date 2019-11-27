ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Санта Димопулос, Ирина Данилевская, Олимпия Вайтмусташ и другие звездные гости на премьере "Аббатство Даунтон"

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.11.2019 - 16:11
Санта Димопулос, Ирина Данилевская, Олимпия Вайтмусташ и другие звездные гости на премьере "Аббатство Даунтон"
Санта Димопулос (фото: ОСКАР)

Фильм стартует в прокате в киносети "Оскар" с 28 ноября

26 ноября в премьерном кинотеатре “Оскар”, Gulliver (Киев) состоялась изысканная премьера фильма “Аббатство Даунтон”, снятого по мотивам одноименного культового сериала. Интриги, тонкий юмор и великолепие английской аристократии в кино с 28 ноября.

Первыми картину посмотрели Ирина Данилевская, Санта Димопулос, Сергей Лещенко, Алена Масюткина, Ирина Заря, Алекс Захарчук, Олимпия Вайтмусташ, Злата Митчелл, Александра Новикова, Яна Кензировская, Ирина Пикалова, Павел Сушко и другие гости.

Аббатство Даунтон: трейлеи и сюжет фильма

АББАТСТВО ДАУНТОН фильм 2019/ ТРЕЙЛЕР

Экранизация одного из самых успешных сериалов нашего времени. Хитросплетения, любовь и ирония в долгожданной истории. Это история взлетов и падений семьи английских аристократов Кроули и их слуг, которые живут в богатом родовом поместье Даунтон. Жизнь господ и прислуги меняется в результате домашних интриг и роковых потрясений начала ХХ века. Полнометражный фильм на основе культового исторического сериала.

Интересные факты о фильме "Аббатство Даунтон":

- Имельда Стонтон - настоящая жена Джима Картера, который играет Чарльза Карсона.

- Фильм снимается в широкоэкранном соотношении 2.39: 1, в отличие от телесериала, снятого в 16: 9

- Таппенс Мидлтон также играла в фильме "Игра в имитацию" с Мэтью Гудом, который играет Генри Талбота и Аланом Личем, который играет Тома Брэнсона.

- Фильм основан на одноименном телешоу и от того же писателя, как и фильм Госфорд Парк.

- Сериал и фильм "Аббатство Даунтон" снимали в замке "Хайклер", который расположен в Англии близ города Ньюбери. Его построили еще в 1679 году специально для семейства графов Карнарвон. Сегодня там можно посетить экскурсию, или арендовать замок для пышной свадебной церемонии.

Звездные гости премьеры в Киеве

Санта Димопулос, Ирина Данилевская, Олимпия Вайтмусташ и другие звездные гости на премьере &quot;Аббатство Даунтон&quot;

Ирина Данилевская

Санта Димопулос, Ирина Данилевская, Олимпия Вайтмусташ и другие звездные гости на премьере &quot;Аббатство Даунтон&quot;

Санта Димопулос

Санта Димопулос, Ирина Данилевская, Олимпия Вайтмусташ и другие звездные гости на премьере &quot;Аббатство Даунтон&quot;

Сергей Лещенко

Санта Димопулос, Ирина Данилевская, Олимпия Вайтмусташ и другие звездные гости на премьере &quot;Аббатство Даунтон&quot;

Ирина Заря

Санта Димопулос, Ирина Данилевская, Олимпия Вайтмусташ и другие звездные гости на премьере &quot;Аббатство Даунтон&quot;

Алекс Захарчук

Санта Димопулос, Ирина Данилевская, Олимпия Вайтмусташ и другие звездные гости на премьере &quot;Аббатство Даунтон&quot;

Олимпия Вайтмусташ

Санта Димопулос, Ирина Данилевская, Олимпия Вайтмусташ и другие звездные гости на премьере &quot;Аббатство Даунтон&quot;

Александра Новикова

Звездные гости премьеры "Аббатство Даунтон" в Киеве

Звездные гости премьеры "Аббатство Даунтон" в Киеве

Холодное сердце II: в прокат выходит продолжение полюбившегося мультфильма о бесстрашной Эльзе Мария Яремчук снова споет за Анну в мультфильме "Холодное сердце II" (видео)
Новости Украины фильмыпремьера
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь