Санта Димопулос, Ирина Данилевская, Олимпия Вайтмусташ и другие звездные гости на премьере "Аббатство Даунтон"

Санта Димопулос (фото: ОСКАР)

Фильм стартует в прокате в киносети "Оскар" с 28 ноября

26 ноября в премьерном кинотеатре “Оскар”, Gulliver (Киев) состоялась изысканная премьера фильма “Аббатство Даунтон”, снятого по мотивам одноименного культового сериала. Интриги, тонкий юмор и великолепие английской аристократии в кино с 28 ноября.

Первыми картину посмотрели Ирина Данилевская, Санта Димопулос, Сергей Лещенко, Алена Масюткина, Ирина Заря, Алекс Захарчук, Олимпия Вайтмусташ, Злата Митчелл, Александра Новикова, Яна Кензировская, Ирина Пикалова, Павел Сушко и другие гости.

Аббатство Даунтон: трейлеи и сюжет фильма

АББАТСТВО ДАУНТОН фильм 2019/ ТРЕЙЛЕР

Экранизация одного из самых успешных сериалов нашего времени. Хитросплетения, любовь и ирония в долгожданной истории. Это история взлетов и падений семьи английских аристократов Кроули и их слуг, которые живут в богатом родовом поместье Даунтон. Жизнь господ и прислуги меняется в результате домашних интриг и роковых потрясений начала ХХ века. Полнометражный фильм на основе культового исторического сериала.

Интересные факты о фильме "Аббатство Даунтон":

- Имельда Стонтон - настоящая жена Джима Картера, который играет Чарльза Карсона.

- Фильм снимается в широкоэкранном соотношении 2.39: 1, в отличие от телесериала, снятого в 16: 9

- Таппенс Мидлтон также играла в фильме "Игра в имитацию" с Мэтью Гудом, который играет Генри Талбота и Аланом Личем, который играет Тома Брэнсона.

- Фильм основан на одноименном телешоу и от того же писателя, как и фильм Госфорд Парк.

- Сериал и фильм "Аббатство Даунтон" снимали в замке "Хайклер", который расположен в Англии близ города Ньюбери. Его построили еще в 1679 году специально для семейства графов Карнарвон. Сегодня там можно посетить экскурсию, или арендовать замок для пышной свадебной церемонии.

Звездные гости премьеры в Киеве

Ирина Данилевская

Санта Димопулос

Сергей Лещенко

Ирина Заря

Алекс Захарчук

Олимпия Вайтмусташ

Александра Новикова

Звездные гости премьеры "Аббатство Даунтон" в Киеве

Звездные гости премьеры "Аббатство Даунтон" в Киеве