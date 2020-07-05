Самый счастливый человек: Топалов растрогал семейным кадром с Тодоренко и подросшим сыночком

Влад Топалов как-то пожаловался, что львиная доля его подписчиков приходят на страничку певца в Instagram посмотреть на его семейную идиллю и оценить фото жены Регины Тодоренко и сыночка Майкла, которые часто мелькают в ленте артиста. Это и не удивитетельно, ведь теплые снимки, на которых в сборе вся семья, веют особой теплотой и душевностью! Так, Влад показал пару забавных и счастливых кадров в компании любимой и сыночка, сделанных в одном из мовсковских ресторанов.

Регина выбрала для выхода в люди белый сарафан на широких бретелях и пуговицах длины мидакси с черным флористическим принтом. Она довершила летний образ аккуратными бежевыми балетками с острыми носками. Волосы собрала сзади в хвост и предпочла обойтись без макияжа, зато ее лицо озаряла фирменная улыбка.

Маленького Майкла на руках держит счастливый папа. Мальчик беззаботно улыбается, пока мама всячески разлекает его.

Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном сходили вместе с ресторан (фото: instagram.com/reginatodorenko)

К слову, поклонники, изучив фото, заподозрили Регину во второй беременности, а также сделали комплимент звездной семье.

Задорная Регина легко вызвала на лице сына улыбку (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Регина не беременна?

У вас такая милая улыбка, Влад,а сыночек ваш - просто солнышко

Какой Майкл взрослый

Какие вы красивые

Такие вы классные

Как Ваш сыночек похож на родителей

Малыш познает мир

Какой у вас классный малыш!

Сын - папина копия

Владик такой милаха, такая красивая улыбка у него

Самый счастливый человек на фото - Майкл, родители рядом, еще и смеятся. Ребенок в восторге

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Напомним, что ранее Регина Тодоренко растрогала душевным поздравлением мужа с ситцевой свадьбой.