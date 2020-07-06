Самый невозмутимый семейный дуэт: Осадчая и Горбунов позабавили веселым танцем

Звездная пара приняла участие в танцевальном флешмобе
В честь выхода новой песни группы MOZGI Сhicabamboni ее продюсер Потап устроил в сети танцевальный флешмоб, в котором знаменитости зажигают под данный трек. В нем уже приняли участие Маша Ефросинина и Настя Каменских, а теперь эстафету приняло звездное семейство Катя Осадчая и Юрий Горбунов. Ролики с танцами Потап выкладывает на своей странице в Instagram.
На видео Катя и Юрий предстали у себя дома в милой домашней одежде. Так, ведущая была в белых велосипедках и футболке, а ее супруг в темных штанах и фиолетовой футболке с принтом. Парочка синхронно повторяет забавные движения, при этом Осадчая улыбается, а Горбунов сохраняет серьезное выражение лица.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов забавно станцевали (видео: instagram.com/realpotap)
"А эта пара побеждает в номинации "самый невозмутимый семейный дуэт", - прокомментировал ролик Потап.
Пользователи сети делятся своими впечатлениями от танцевальных умений пары в комментариях.
Скриншот комментариев
Ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили романтическую прогулку по ночному Киеву.
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Автор: Lite