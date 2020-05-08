Самые важные: MONATIK умилил фото с подросшими сыновьями в знаковом месте

Дмитрий Монатик (фото: instagram.com/monatik_official)

Певец отправился с детьми в особенное место

MONATIK ( Дмитрий Монатик) не часто балует поклонников фото с сыновьями – Даниилом и Платоном. Артист долго скрывал свою личную жизнь и прятал от посторонних глаз жену Ирину Демичеву и малышей, потом он не показывал лица мальчиков и лишь недавно открыто опубликовал кадры с младшим сыном Даниилом, да и старший стал задавать звездному папе вопросы, почему он не появляется в его соцсетях. На новых фото музыкант показал своих самых любимых посетителей и одновременно гостей музыкальной студии.

Дмитрий с сыновьями разместился на диване. Мальчики с интересом изучали все вокруг, рассматривали многочисленные папины награды и знаковые вещи на стеллажах.

"Самые важные и любимые посетители на ЗвучитProduction! Сегодня узнаем, как создается наша музыка и ее ритм", - подписал трогательные кадры с детьми музыкант.

Дмитрий Монатик (фото: instagram.com/monatik_official)

Поклонники певца были просто очарованы моментами общения отца с сыновьями и даже звезды не остались в стороне. "Сладеныши", - не удержалась и оставила комментарий под душевными снимками Маша Ефросинина.

Самые лучшие

Самые главные ритмоловы

Идеальный папа

Невероятно

Маленькие Монатики самие крутие

Самые любимые ритмоловы , красивые

Папины "друзяки"

Крутой мужик

Так выросли

Монатики в деле

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее MONATIK снялся в яркой фотосессии для известного глянца и рассказал, как проводит время на карантине. Он признался, чем предпочитает заниматься на самоизоляции с детьми.