Самые красивые ножки: Наталья Могилевская в купальнике сразила эффектными фото из отпуска

Наталья Могилевская много работает, а вот вырваться на отдых и полноценно восстановиться ей удается не часто. Певица выкроила время для отпуска и решила провести его в Хорватии, в Бреле – живописном месте на берегу моря. Поклонники артистки сразу вычислили ее место пребывания по фото в Instagram, Наталья решила показать в деталях красочные окрестные пейзажи. Не обошлось и без фото в купальнике.

Певица призналась, что ее год был насыщен творческими событиями, реализацией новых проектов и подарил множество незабываемых эмоций. Теперь пришло время хорошо отдохнуть, чтобы с новыми силами приступить к осуществлению задуманного.

Она показала снимок в женственном летящем платье и шляпке, а также эффектный кадр в бассейне, на котором позирует в купальнике. Снимок сделан сверху, а ракурс позволил сделать из кадра настоящую фотооткрытку. Кроме того, певица поделилась живописными картинами, которые наблюдает ежедневно.

"Сколько Вам нужно дней в отпуске, чтоб успеть отдохнуть? У меня неделя! Первый отпуск за год и да, многие из вас угадали - это Хорватия.... Осенью вас ждут новые сюрпризы... а пока делюсь с вами невероятной природой, рассветами и закатами. Как вижу и чувствую ее величество природу. Красота вокруг нас, достаточно лишь уметь присмотреться", - заверила артистка.

Наталья Могилевская отправилась в отпуск в живописную Хорватию (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поклонники пришли в восторг не только от захватывающих дух видов, но и оценили внешний вид любимицы.

Натали, ты прекрасна! А виды вокруг, море нереально красивые

Натали, ты чудо

Наташенька, очень красивые фото! Купальник у Вас просто бомба. Хорошего отдыха!

Красотка

Самые красивые ножки! Хорошего отдыха

Королева

Как красиво. Вау-вау. Отличного и яркого отдыха

Богиня

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Наталья Могилевская вспомнила о пережитой депрессии и новом старте в жизни.