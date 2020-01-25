Самое важное в жизни: Слава из НеАнгелов растрогала душевным фото самых родных

Слава Каминская из группы "НеАнгелы" вернулась с отдыха на острове Бали и решила поделиться с подписчиками искренними эмоциями, которые она чувствует. Артистка призналась, что все, что у нее есть - это благодаря родителям, которых она очень ценит и любит и считает их самыми главными людьми в своей жизни. Такими трогательными и личными мыслями певица решила поделиться на своей страничке в Instagram.

"Все, что у меня есть - благодаря родителям. Все обстоятельства и жизненные ситуации, которые со мной происходили, приводили меня к определенным решениям. Делали жесткой, ранимой, трудоспособной, ленивой, наглой, застенчивой. Все потому, что когда-то родители подарили мне жизнь!" - написала Слава.

Украинская звезда рассказала о самых главных для нее вещах в жизни. По ее мнению, очень важно уметь прощать, ценить, а также уметь благодарить.

"Мне кажется самое важное в жизни - научиться прощать, ценить и благодарить! И не важно, как складывались обстоятельства. Просто скажите СПАСИБО тем, кто подарил вам возможность наслаждаться жизнью!" - резюмировала украинская знаменитость.

Разведенная Слава Каминская отдохнула на Бали с известным актером

Слава опубликовала снимок своего отца, который сидит в окружении внуков. А немного позже фанаты певицы смогли увидеть и совместный снимок самой Славы и ее папы.