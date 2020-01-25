ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Самое важное в жизни: Слава из НеАнгелов растрогала душевным фото самых родных

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.01.2020 - 21:45
Самое важное в жизни: Слава из НеАнгелов растрогала душевным фото самых родных
Слава Каминская из "НеАнгелов" показала семейные фото (фото: instagram.com/babaslavka)

Слава Каминская поблагодарила родителей за жизнь

Слава Каминская из группы "НеАнгелы" вернулась с отдыха на острове Бали и решила поделиться с подписчиками искренними эмоциями, которые она чувствует. Артистка призналась, что все, что у нее есть - это благодаря родителям, которых она очень ценит и любит и считает их самыми главными людьми в своей жизни. Такими трогательными и личными мыслями певица решила поделиться на своей страничке в Instagram.

"Все, что у меня есть - благодаря родителям. Все обстоятельства и жизненные ситуации, которые со мной происходили, приводили меня к определенным решениям. Делали жесткой, ранимой, трудоспособной, ленивой, наглой, застенчивой. Все потому, что когда-то родители подарили мне жизнь!" - написала Слава.

Украинская звезда рассказала о самых главных для нее вещах в жизни. По ее мнению, очень важно уметь прощать, ценить, а также уметь благодарить.

"Мне кажется самое важное в жизни - научиться прощать, ценить и благодарить! И не важно, как складывались обстоятельства. Просто скажите СПАСИБО тем, кто подарил вам возможность наслаждаться жизнью!" - резюмировала украинская знаменитость.

Разведенная Слава Каминская отдохнула на Бали с известным актером

Слава опубликовала снимок своего отца, который сидит в окружении внуков. А немного позже фанаты певицы смогли увидеть и совместный снимок самой Славы и ее папы.

Папина доця: Слава из НеАнгелов поразила сходством с отцом Горячая Слава из НеАнгелов в бикини впечатлила эффектной стойкой на руках
Новости Украины НеАнгелы
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь