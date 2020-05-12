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Самое опасное для лица: Оля Полякова поделилась важнейшим правилом "вечной" молодости и красоты

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.05.2020 - 18:42
Самое опасное для лица: Оля Полякова поделилась важнейшим правилом "вечной" молодости и красоты
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова подготовилась к прогулке по Днепру

Оля Полякова продолжает проводить самоизоляцию с родными в своем загородном доме. При этом на карантине украинской исполнительнице скучать явно не приходится. Мега активная Полякова чтобы занять себя и развлечь поклонников больше месяца каждый день по несколько раз выходила в прямые инстаграм-эфиры! Исполнительница продумала рубрики и предложила поклонникам вместе с ней готовить, заниматься спортом, общаться с другими знаменитостями.

Во время послабления карантина Полякова с родными решила наконец выбраться за пределы дома. И отправиться изучать красоты Киевской области. Для этих целей певица выбрала необычное место - так называемую затопленную церковь в городе Ржищев (Триполье). Церковь со всех сторон окружена водой - хотя когда-то на этом месте было село. Добраться к Лысой горе, где находится церковь, можно на моторной лодке.

Также Оля записала на видео фрагменты своего путешествия. Соответствующее видео было также опубликовано на youtube-канале Glam Wish.

Более того, в начале поездки Полякова также поделилась с поклонниками очень важным секретом красоты. Исполнительница подчеркнула, что в солнечную погоду не выходит на улицу без защиты - солнцезащитного крема. Именно это средство предотвращает фотостарение!

Напомним, ранее Оля Полякова рассекретила детали громкой ссоры с Лободой.

Теги Новости Украины Оля Полякова
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