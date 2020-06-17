Самое лучшее утро: именинник Дмитрий Комаров рассекретил впечатляющий подарок от жены

Дмитрий Комаров и его жена Александра Кучеренко не так часто появляются в соцсетях, а если уж и публикуют посты, то им точно есть, что сказать и чем порадовать поклонников. Так, 17 июня ведущий программы "Мир наизнанку" празднует день рождения. В этом году ему исполнилось 37 лет. По такому случаю любимая жена испекла Дмитрию торт и украсила его цифрами, которые соотвествуют его возраст.

Пара позирует вместе для селфи с кулинарным шедевром в руках. Они счастливо улыбаются и не скрывают сияющих глаз.

"Оказывается, самое лучшее утро - это когда встаеешь в 6 утра. Чтобы испечь праздничный торт, зажечь свечи, разбудить любимого мужа и отправиться вместе в такое долгожданное путешествие! С Днеем рождения, мой Дмитрий Комаров. Пусть так будет вечно!" - написала Александра.

Александра Кучеренко испекла мужу торт в день рождения (фото: instagram.com/aakucherenko)

Дмитрий на своей странице рассекретил подарок от жены. Им стал лучший презент для путешественника – авиабилет.

"Впервые более чем за 4 месяца куда-то летим и я просто счастлив. Обычно, учитывая мою работу, за четыре месяца приходится летать десятки раз, порой в аэропорт ездишь по 4-5 раз в неделю, а рабочие перелеты (обычно очень ранние) начинаешь тихо ненавидеть. Но жизнь в очередной раз показала, что особенно ценишь то, что становится недоступным", - порассуждал ведущий.

Дмитрий Комаров показал лучшее утро с любимой женой (фото: instagram.com/komarovmir)

Под постом ведущего свои поздравления оставили его звездные друзья и коллеги: Анатолий Анатолич, Надя Дорофеева, Александр Пономарев.

В сториз путешественник показал фото из салона самолета и вид из иллюминатора. Судя по отметкам, пара вылетела из аэропорта Борисполя. "Не верю. Я в самолете. Ура!" - подписал он фото.

Накануне дня рождения Дмитрий вернулся к работе и встретил праздник на съемках с коммандой канала "1+1". В числе гостей оказались Катя Осадчая с Юрием Горбуновым, Руслан Сеничкин, Людмила Барбир, Неля Шовкопляс, Лидия Таран и другие.

Дмитрий Комаров встретил 37-й день рождения на съемках вместе с коллективом "1+1" (фото: instagram.com/komarovmir)

"Встречаю свое 37-летие на съемках, в самой лучшей компании, всем составом ведущих родного 1+1", - подписал он эмоциональные фото и видео.

Ранее жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко примеряла элегантный образ ради спецпроекта в музее.