Слишком мило! Кайли Дженнер показала редкие семейные фото с детьми

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Звезда умилила сеть

Кайли Дженнер в который раз умилила сеть трогательными семейными фото. В этот раз девушка не ограничилась собственной дочерью, «подключив» также свою старшую сестру – Хлои Кардашьян. А дети у них на руках еще одной знаменитой сестры – Ким Кардашьян. На снимке 22-летняя красавица держит маленького Псалма, а Хлои – Чикаго.

Кайли Дженнер с сестрой и детьми (фото: instagram.com/kyliejenner)

Все они одеты в белые наряды, что делает фото торжественными и атмосферными. Кайли выбрала платье на тонких бретельках. А Хлои – брюки и корсет. Чикаго нарядили в белое платьице с открытыми плечами, а младенца завернули в белую распашонку. По всей видимости, это была общая фотосессия, так как образы всех продуманы до мелочей, вплоть до макияжа и укладки. Галерею она подписала коротко: семья.

В ответ сеть не поскупилась на комплименты и слова восторга. Многие, к слову, запутались, чьи это дети. Так как Кайли не обозначила этот момент.

Чьи это дети?

Милашки

Первые

Горячие мамочки

Самые симпатичные

Королева Кайли

Что за красотки!

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/kyliejenner)

Напомним, обычно Кайли демонстрирует поклонникам массу фото своей дочери – 2-летней Сторми, но в этот раз малышка не в кадр не попала. Тем не менее звездная мама накануне буквально засыпала страницу забавными фото с девочкой. Видео, на котором перед крошкой поставили вазу с конфетами, а она вынуждена дождаться маму и взять только 3 из них, просто взорвало сеть. Ролик набрал более 44 миллионов просмотров.

Сторми обожает вся семья (фото: instagram.com/kyliejenner)

В День матери Кайли опубликовала кадр с дочерью, на котором она завернута в полотенце. «Это моя маленькая любовь... Какой особый подарок – быть матерью. Счастливого дня матери всем мамам».

Напомним, пока что из всех знаменитых сестер – Ким, Кортни, Хлои, Кайли и Кендалл – только Кендалл не обзавелась детьми. Девушка тщательно скрывает личную жизнь от посторонних, даже не признаваясь, с кем состоит в отношениях.