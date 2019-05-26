Само совершенство! Нежная Настя Каменских восхитила фото в ванной

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица показала, как началось утро самого счастливого для нее дня

Настя Каменских больше может не переживать о том, что ее личная жизнь обрастает слухами, ведь теперь она счастливая законная жена своего любимого мужчины, продюсера и рэпера Потапа. Пара расписалась 23 мая после 13-лет знакомства и совместного творчества. Молодожены отправились на медовый месяц в турецкую Анталию, где наслаждаются друг другом и делятся редкими кадрами с курорта. А пока Настя решила побаловать поклонников эксклюзивными снимками самого важного для нее дня. Она опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в ванной комнате, одетая в легкий халат.

Снимок стал частью фотосессии, сделанной в день бракосочетания пары. На других фото также можно увидеть, как началось утро невесты. Так, Настя позировала у окна в легком халате с широкими руками, украшенными перьями, а на спине у нее красовалась вышитая надпись "Bride" (невеста). Скорее всего, фотосессия проходила в загородном доме пары.

На свежем эксклюзивном кадре певица сидит на краешке ванной и счастливо улыбается, опустив глаза с длинными густыми ресницами. Она поправляет руками свадебную прическу и предвкушает предстоящее торжество.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Доброе утро мир!" - написала Настя под снимком, а ее поклонники ответили артистке взаимностью, пожелав ей прекрасного дня.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

В комментариях фолловеры неустанно восхищались красавицей-невестой и отмечали, что она буквально светиться от переполняющих ее эмоций.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Безумно красивая! Нежная! У меня ваша свадьба вызвала море эмоций! Так рада за вас! Ни одна свадьба знаменитостей не вызывала такие чувств, прям до мурашек!", "Просто неймовірна!", "Само совершенство!", "Сказочно красиво", "Шикарная Настя", "Такая хорошенькая!", "Очень нежно", - восхищались поклонники пары.

Кстати, Потап сообщил, как долго ждал возможности официально оформить отношения и рассказаать всему миру о своем выборе.