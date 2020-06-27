Самая нежность: чувственная Каменских в одном халате показала, чем занялась на рассвете

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица показала, как начинает утро

Настя Каменских привыкла рано вставать. Она признается, что ложится около 9 вечер, чтобы подняться с солнечными лучами – так певице удается сделать массу дел в течение дня и все успеть! Артистка решила поделиться летним утренним фото в лучах восходящего ласкового солнца и показать, как начинается ее утро. Настя позирует на террасе своего загородного дома, расположившись на шезлонге.

Звезда облачена в белый халатик из натуральной ткани, который позволил ей обнажить стройные ножки. Она обняла колени и чуть подалась вперед. Ни грамма макияжа на лице и нежный взгляд в камеру придают рассветному кадру ообую нежность и чувственность.

"Магия солнца", - подписала на испанском фото Настя, ведь она серьезно изучает этот язык и не только поет, но уже и отлично разговаривает на нем.

Настя Каменских показала нежное утренее фото (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники были покорены нежным фото своей любимицы и не жалели комплиментов.

Ти наша королева краси

Нежная такая

Самая самая милая

Красивая

Такая милашка

Сексуальное утро

Дуже гарно

Ви такі красиві, так гарно відпочиваєте, ви така молодчинка, так талановито співаєте, займаєтесь спортом, гарно готуєте, викладаєте неймовірні фото та відео, ви такі стильні, у вас так багато модних речей,ви як супер модель дуже красиві

Прекрасная

Милашество

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Потап и Настя Каменских показали счастливое семейное утро дома и научили, как начинать правильно день.

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Автор: Lite