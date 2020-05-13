Самая красивая на планете: Дженнифер Лопес восхитила сеть новым соблазнительным образом

Дженнифе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Звезда умеет удивлять

Дженнифер Лопес в который раз приятно удивила сеть. 50-летняя певица опубликовала ролик, в котором позирует в стильном образе для программы World of Dance. В подписи звезда объявила, что новый сезон стартует скоро. Но внимание поклонников, как всегда, привлек неувядающий вид знаменитости.

Она надела черно-белый стильный наряд: узкие облегающие брюки, расклешенные от колен, а также гольф с черной вставкой на груди и смелым декольте. Одежда отлично подчеркнула совершенное тело Лопес: ее пышные формы и тонкую талию. Лук дополнила необычная прическа с мелкими кудрями, а также макияж в золотистых тонах.

Дженнифер в стильном образе (видео: instagram.com/jlo)

Глядя на картину, как Дженнифер позирует перед камерой, поворачиваясь к ней разными ракурсами, поклонники просто не смогли сдержать свои восторги.

Горячо!

Дива

Какая хорошенькая

Эта прическа – просто огонь

Моя любовь

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Удивительная

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Восхитительная королева

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/jlo)

Напомним, на днях певица показала фото, снятое для испанского журнала People en Español, который включил ее в список «50 самых красивых людей 2020». Дженнифер примерила стильный образ, который составили широкие атласные брюки и свитер с горловиной. Поклонники оценили кадр в более чем 800 000 лайков и засыпали певицу комплиментами. Так что ей не привыкать к подобной реакции сети.

Напомним, певица уже не раз рассказывала о своих секретах красоты. Что касается ухода за кожей, то тут она поклонница минимализма. Девиз вечно молодой дивы: "Меньше – значит, больше". В косметичке Дженнифер давно поселились несколько любимых средств, главные из которых – продукт для качественного очищения кожи, а также для увлажнения и защиты ее от ультрафиолетовых лучей.