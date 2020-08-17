Самая красивая в мире: Дженнифер Лопес покорила цветущим внешним видом на откровенном селфи

Дженнифе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Звезда выглядит невероятно молодо

Дженнифер Лопес в последнее время постит много селфи, на которых выглядит невероятно молодой и привлекательной. В этот раз звезда устроила для поклонников очередной сюрприз, разместив фото с воскресного чая. Певица позирует с чашечкой в руке, примерил достаточно откровенный наряд – пиджак яркой расцветки с внушительный вырезом, оголившим роскошную грудь знаменитости. Легкий макияж, который подчеркнул сияющую кожу Лопес, а также волосы, убранные в гладкую укладку, поставили нужные акценты в луке Дженнифер. На снимке 51-летняя знаменитость просто светится неувядающей красотой. «Воскресное чаепитие», – написала певица под фото. А фанаты принялись писать комплименты своей любимой звезде и мотиватору.

Певица в новом образе (фото: instagram.com/jlo)

«Вот что я называю воскресным солнцем», «Восхитительна», «Богиня красоты! Ты просто нереальная», «О боже, так прекрасна и горяча…», «Ты самая красивая женщина на земле», «Ты так красива», «Мое сердце, о боже! Ты выглядишь потрясающе, мама», «Ты сделала мой день», «Ты удивительное и очень особенное создание», «Этот аутфит просто огонь», – не перестают делиться впечатлениями подписчики Лопес, которых у нее более 129 миллионов.

Певица любит демонстрировать свое роскошное тело (фото: instagram.com/jlo)

Также ранее Дженнифер продемонстрировала не менее жаркое селфи с пляжа. Она надела облегающий коричневого оттенка купальник, который благодаря пикантному вырезу на груди мгновенно привлек внимание к ее формам. Певица прикрыла глаза рукой от яркого солнца, буквально купаясь в солнечных лучах. «Пятничные ощущения», – сделала она подпись к снимку, который фанаты оценили в более чем миллион лайков. Нужно признать, будущая супруга Алекса Родригеса их вполне заслуживает.