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"Такой скромняга": Потап растрогал сеть милым свадебным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.06.2019 - 09:42
"Такой скромняга": Потап растрогал сеть милым свадебным фото
Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Продюсер показал снимок в свадебном костюме

Потап и Настя Каменских после свадьбы не престают радовать поклонников эксклюзивными снимками с торжества, а также с удовольствием делятся совместными фото. Артисты долго скрывали свой роман и теперь наверстывают упущенное, публикуя романтичные кадры. Так, Потап решил показать в Instagram фотографию в светлом свадебном костюме, которая умилила его подписчиков.

Продюсер предстал перед поконниками в необычном для себя образе. Он немного смущен и обезоруживающе улыбается в объектив, подняв пальцы в форме латинской буквы "V".

Карман пиджака жениха украшает элегантная бутоньерка. Продюсер позирует в коридоре, оперившись плечом об стену.

&quot;Такой скромняга&quot;: Потап растрогал сеть милым свадебным фото

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

"Жених ПТП на свадьбу с Настей Каменских", - подписал он фото, намекнув на то, что снимок был сделан еще до официальной церемонии бракосочетания.

&quot;Такой скромняга&quot;: Потап растрогал сеть милым свадебным фото

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/realpotap)

Снимок умилил поклонников, которые решили, что рэпер выглядит стеснительным. Потап покорил их искренностью своих эмоций в этот важный для него день.

&quot;Такой скромняга&quot;: Потап растрогал сеть милым свадебным фото

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/realpotap)

"Прекрасен", "С иголочки", "Такой милый", "Ай да красавчик", "Стесняшка", "Какое потрясающее фото, супер", "Красавчик! Жених для Настеньки то, что надо!", "Ну, очень приочень вкусно выглядите!", "Ничего себе красавчик", "Такой скромняга!", "Ну, красавец-мужчина", - отмечали комментаторы.

Ранее Потап показал стильный образ в костюме во время съемок нового клипа группы MOZGI. Он заинтриговал заявлением о том, что видео обещает быть зрелищным и запоминающимся.

Напомним, что Потап и Настя похвастались оригинальным снимком в необычной "компании", сделанным на лужайке возле дома.

К слову, молодожены Потап и Настя Каменских показали счастливые фото, сделанные на яхте во время морской прогулки в Турции.

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