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Сама нежность: беременная Джамала восхитила трепетным фотосетом в ярком наряде

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.06.2020 - 20:12
Сама нежность: беременная Джамала восхитила трепетным фотосетом в ярком наряде
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица порадовала поклонников новыми фото

Джамала не только певица, но и самая настоящая модница. Она не раз уже доказала поклонникам, что стильно и красиво можно одеваться даже во время беременности. Артистка устраивала эффектные домашние фотосеты, примеряла нежные и яркие образы и всегда получала множество комплиментов от поклонников.

На новой фотосессии звезда позировала в ярком и стильном наряде для беременных с оголенными плечами. При этом певица сидела на стуле.

Сама нежность: беременная Джамала восхитила трепетным фотосетом в ярком нарядеСама нежность: беременная Джамала восхитила трепетным фотосетом в ярком нарядеСама нежность: беременная Джамала восхитила трепетным фотосетом в ярком нарядеСама нежность: беременная Джамала восхитила трепетным фотосетом в ярком нарядеСама нежность: беременная Джамала восхитила трепетным фотосетом в ярком наряде

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Пользователи сети прокомментировали новый образ певицы.

  • Невероятно обаятельная;
  • Такая милая, такая нежная! А у меня ностальгия. Это лучшие ощущения…
  • Красотуля просто, это благословение от Бога!
  • Такая красивая и романтичная красавица. Хорошего вам праздничного дня, солнечного настроения и только хороших новостей;
  • Какое нежное фото;
  • С праздником Джамала! Вам очень идет;
  • Смотрю на ваши фото с наслаждением!!!! Очень красиво;
  • Поздравляю;
  • Джа, вы прекрасны насколько беременность прекрасный хоть и трудный период женщины!!! Даже жалко мужчин, что они не могут чувствовать и пережить эти эмоции и чувства материнства!!!
  • Вы прекрасны;
  • Этот цвет вам очень идет, освежает просто! Фотографу респект!
  • Красотка.

Сама нежность: беременная Джамала восхитила трепетным фотосетом в ярком наряде

Сама нежность: беременная Джамала восхитила трепетным фотосетом в ярком наряде

Сама нежность: беременная Джамала восхитила трепетным фотосетом в ярком наряде

Сама нежность: беременная Джамала восхитила трепетным фотосетом в ярком наряде

Сама нежность: беременная Джамала восхитила трепетным фотосетом в ярком наряде

Скриншоты с Instagram

Напомним, Джамала похвасталась ярким нарядом для беременных, сшитом из старых джинсов.

Ранее Джамала рассказала о материнстве и воспитании сына.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины шоубизДжамала
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