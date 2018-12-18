"Салаты с пеплом": Кошевой поделился курьезной историей

Фото: Евгений Кошевой (instagram.com/evgenii.koshevoi)

Артист поделился своими достижениями, а также рассказал смешной случай из жизни

Украинский шоумен, телеведущий и актёр Евгений Кошевой рассказал поклонникам о самом курьезном новогоднем случае, а также поделился своими главными достижениями уходящего года. Об этом сообщает "Сегодня".

Больше всего Кошевому, по его словам, запомнился праздник в конце 90-х, когда Новый год пришлось праздновать без света. В то время он проживал в Алчевске вместе с семьей.

"Представляете, за несколько часов до наступления Нового года во всем районе вырубили свет. Чтобы хоть как-то подсветить стол, на котором стояли приготовленные блюда, приходилось все время жечь бенгальские огни. Правда, потом, когда свет уже включили, мы обнаружили, что все салаты с пеплом, но ничего, оливье все равно был очень вкусным", - отшучивается артист.

А своим главным достижением за 2018 год артист назвал появление проекта "Женский квартал". Также он отметил съемки и премьеру фильма "Я, ты, он, она". "Это кино, за которое не стыдно. Более того, я горжусь своей работой в нем", - сказал актер.

Напомним, что недавно известная актриса Настя Короткая рассказала о том, как происходили съемки новой комедии от студии "Квартал 95" и как ей пришлось целоваться на съемочной площадке с Владимиром Зеленским.

Как сообщалось, для украинцев, которые настроены встретить Новый 2019 год с включенным телевизором и следить за праздничным эфиром, но не знают - чему отдать предпочтение - был подготовлен перечень новогодних эфиров.

Также мы писали о том, что популярная актриса из шоу "Вечерний квартал" Елена Кравец опубликовала в сети яркие фото со съемок юмористического шоу "Лига смеха".