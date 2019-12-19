"С - стабильность": Ефросинина потроллила сына в сети

Знаменитая украинская телеведущая Маша Ефросинина, прослывшая настоящей модной иконой благодаря демонстрации стильных луков на светских мероприятиях, пошутила над своим пятилетним сыном Сашей, который постоянно ходит в одном и том же костюме.

Дело в том, что мальчик питает страсть к полицейским и, судя по всему, хочет сам стать стражем порядка. По словам Ефросининой, ее ребенок выбрал в качестве новогоднего костюма одеяние полицейского, ездит в этой одежде в путешествия и ходит со звездной мамой на мероприятия.

Маша в очередной раз продемонстрировала это, выложив фото, сделанное на одном из недавних столичных ивентов.

В кадре можно увидеть 40-летнюю звезду в элегантном бордовом костюме с открытыми плечами. Образ дополнил клатч в тон и лаконичные украшения. Сын же был в неизменной полицейской форме.

"С - Стабильность", - потроллила мать сына.

Маша Ефросинина с сыном (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Отметим, что Маша Ефросинина не очень часто балует многотысячную армию подписчиков семейными фото, особенно со старшей дочкой Наной и мужем (бизнесмен Тимур Хромаев). А вот младший сын Саша с удовольствием появляется в блоге звездной мамы. Отметим, что 25 августа мальчику исполнилось 5 лет. При этом телеведущая неоднократно повторяла в различных интервью, что Саша - очень общительный мальчик, его не пугают незнакомые люди и он весьма артистичен. Поэтому он не против “публичности” в блоге мамы.

Не так давно она разместила снимок сына в новогоднем костюме - и это снова была полицейская форма. А на днях Ефросинина рассказала о походе с сыном к полицейским.

Маша Ефросинина с сыном (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Сын Маши Ефросининой (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)